‘Lambaları yakan yok’

Fehime ALASYA

Yollar karanlık, sürücüler isyanda ancak bu “karanlık” için çözüm üreten yok. Ulaştırma Bakanlığı “yetki bizde ancak altyapımız yok” diyor. Özellikle ana yollarda sürücülerin gece görüş mesafesinin daralması tepkiye neden oluyor. Kimi bölgelerde ise sokak aydınlatmaları gün ışığında dahi çalışıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı aydınlatmalarla ilgili yetki karmaşası ve sıkıntılar bulunduğunu belirterek, yasalar nezdinde yetkili göründüklerini buna karşın çalışmalar için yeterli alt yapılarının bulunmadığını savundu.

“Lambaları kim yakacak”



Ülkede en yoğun araç trafiğinin yer aldığı Lefkoşa-Girne yolu ile Ercan Yonca Kavşağı-Yılmazköy arasında pek çok aydınlatma direği işlevsiz duruyor.

Şehir içi aydınlatmalarının, ana yollara göre daha iyi durumda olduğu gözlemlenirken, özellikle ana yollardaki yetersiz veya düzensiz aydınlatmalar, gece sürüşlerini olumsuz etkiliyor.

Yıllardır birçok noktada aydınlatma sorunu bulunan Lefkoşa-Mağusa anayolu geceleri karanlığa gömülüyor.



Kazalı aydınlatmalar tamir bekliyor



Şehir içi veya ana yollardaki çemberlerde çalışmayan bazı aydınlatma direkleri de tamir bekliyor. Trafik kazaları nedeniyle kırık olduğu görülen bu direklere de müdahale edilmemesi dikkat çekiyor.

Bulunduğu noktada meydana gelen trafik kazaları sonucu hasara uğrayan bazı aydınlatmalar, günlerce tamir edilmeyi bekliyor.

Yayalar için de tehlike

Lefkoşa Sanayi bölgesi girişinde aylardır çalışmayan pek çok aydınlatma özellikle yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya işçiler için de tehlike saçıyor, faciaya davetiye çıkarıyor.

Aydınlatma direkleri eksiksiz ama işlev yetersiz



Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa Mezarlığı yoluna dönüş noktasından, Alayköy çemberine kadar olan şehir içi güzergâhlarda aydınlatmaların bir tamam eksiksiz olduğu görülüyor. Bununla birlikte yer yer bazı ışıkların kırık olduğu göze çarpıyor. Pek çok aydınlatma direği ise gece çalışmıyor.

Üniversite öğrencilerine tehlike



Yakın Doğu Üniversitesi’ne giden yolu yüzlerce öğrenci kullanırken, bu bölgedeki aydınlatmanın yetersizliği de sürekli şikayetlere neden oluyor.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu, Sanayi ışıkları, Yakın Doğu Üniversitesi ve Lefkoşa Mezarlığı arasındaki güzergâh sorunlu görünüyor.



Yer yer aydınlatma direği yok



Alayköy çemberinden Yılmazköy-Çamlıbel’e dönüş noktasına dek de aydınlatma yer almıyor. Bu güzergah üzerinde Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya dönüş istikametinde beton bariyer bulunurken, karşı istikamette hiç bariyer yer almıyor.

UKÜ kampüsünde yaya geçidi kapatıldı ama…



Özellikle Haspolat Çemberi ve Hocaoğlu Petrol istasyonuna kadar olan mesafede hiçbir aydınlatmanın çalışmadığı da dikkat çekiyor. Yolun yaya geçişlerine kapatılmasına ve o noktadaki otobüs durağının kaldırılmasına rağmen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) kampüsünün bulunduğu alanda halen bazı yayaların yol üzerindeki çemberi kullandığı görülüyor.

Bu bölgedeki üst geçit çalışması ise ilerlemiyor.

Kazalı aydınlatmalar uzun süre onarılmayı bekliyor

Bazı aydınlatmaların hasarı gözle görülüyor.



“Bize ait olanlar şehir içi ve köy içi aydınlatmalardır. Ana yollar Karayolları Dairesi’ne aittir. Bizim ana yollara müdahale yetkimiz yoktur.”.. KIB-TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın

KIB-TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın:

“Gündüz yanan lambalarda arıza tespiti yapılıyor”

Gündüz vakti çalışır durumda olan aydınlatmaların, yetkililer tarafından ‘arıza tespiti için’ devreye sokulduğunu belirten KIB-TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın, uzun zamandır böyle bir çalışma yapmadıklarını, aydınlatmaların gündüz açık olduğuna dair ihbar alamadıklarını kaydetti.

Dargın, açıklamasında özetle şunları ifade etti:

“Bize ait olanlar şehir içi ve köy içi aydınlatmalardır. Ana yollar Karayolları Dairesi’ne aittir. Bizim ana yollara müdahale yetkimiz yoktur ama yine de bütçemiz imkânları çerçevesinde kimi durumda basit arızalara müdahale ediyoruz.

Gerek çağrı merkezine gelen ihbarlara, gerekse bizim tespitlerimize hemen müdahale ediyoruz. Haftalık her hafta gelen ihbarlar ve bunlara yapılan müdahaleler bölge bazında raporlanıyor.

Gündüz kimi zaman çalışır durumda görülen aydınlatmalar ise Fotocell’de olan arızaların tamiri için gündüz de yakılıyor ve arıza tespiti yapılıyor. Bu yönde ihbar çok uzun zamandır hiç alamadık, bu yönde çalışma uzun zamandır yapmadık. Bazı bölgelerde aydınlatmaların LED sistemine geçmesiyle ilgili çalışmalarımız var. Eksik aydınlatması olan veya aydınlatmaya ihtiyaç olan bölge tespitimiz ise henüz yok.”



“Karayolları Dairesi’nde elektrik mühendisimiz yok, yeterli personelimiz yok, altyapımız yok, birçok eksiğimiz var fakat yasalar nezdinde yetkili biz olduğumuz için tüm sorumluluk bizde.” “Çok düzgün bir alt yapınız olur, yol çiziminiz olur, reflektörleriniz tam olur, o zaman yol aydınlatmanıza gerek kalmaz.” “14 ay boyunca önceki hükümette anlattık, sonuç alamadık, şimdi de yeni Enerji ve Ekonomi Bakanı’na bu sıkıntıyı anlatıyoruz.” ... Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan:

“Altyapımız yok ama yetkili görülüyoruz”

Ana yollardaki aydınlatmalarla ilgili yetki karmaşası ve sıkıntılar bulunduğunu işaret eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yasalar nezdinde yetkili göründüklerini fakat bu çalışmalar için yeterli altyapılarının bulunmadığını kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Atakan, özetle şunları söyledi:

“Bu konuda bir altyapımız yok ama yetki olarak biz yetkili görülüyoruz ve bu konuda tüm sorumluluk bize bırakılıyor. Bu konudaki sıkıntılarımızı geçmiş dönemin ilgili bakanlığa defalarca izah ettik ve çözüm istedik, bunu ilgili kurumlarla defaten paylaştık, 14 ay boyunca bunu bir önceki hükümetteki Enerji ve Ekonomi Bakanı'na anlattık, sonuç alamadık, şimdi de bu sıkıntıyı yeni bakana anlatmaya başladık. Karayolları Dairesi’nde elektrik mühendisimiz yok, yeterli personelimiz yok, birçok eksiğimiz var fakat yasalar nezdinde yetkili biz olduğumuz için tüm sorumluluk bizde.

Bunun yanında dünyadaki tüm yönetmenlikler sadece şehir girişleri ve tüm kavşakların aydınlatılmasının elzem olduğunu yazıyor. Zaten gerekli yol koşulları olsa ana yollarda aydınlatmalara gerek kalmaz.

Çok düzgün bir alt yapınız olur, yol çiziminiz olur, reflektörleriniz tam olur, o zaman yol aydınlatmanıza gerek kalmaz. Biz bunları birçok kez ilgili mercilere taşıdık ama çözüm bulamadık.”