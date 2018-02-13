“Laik, bilimsel eğitimi ve Atatürk ilkelerini koruyacağız”

Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitimle ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi, “laik ve bilimsel eğitim” vurgusu yaptı, Atatürk ilkelerine sahip çıkacaklarını söyledi. Özyiğit, Atatürk Öğretmen Akademisi’ni koruyacaklarını ve bir üniversiteye bağlanması için atılan adımların iptal edileceğini belirtti. Hiçbir eğitim kurumunu kapatmayacaklarını ancak laik ve bilimsel eğitim noktasında yeniden uyarlayacaklarını belirten Özyiğit, DAÜ’nün ilkelerine yaraşır bir yasaya kavuşturulacağını söyledi. Özyiğit, “Kolejler kapatılmayacak” dedi. Özyiğit, yarışmacı sınavlar yerine başarıyı ölçen sınavlar getirileceğini dile getirdi. Özyiğit’in konuşması sırasında Meclis içinde tartışma yaşandı. Özyiğit, “Kıbrıs Türk halkı Atatürk ilke ve inkilaplarını papazın ordusuna karşı korudu, merak etmeyin imamın ordusuna karşı da koruyacak” dedi. UBP Milletvekili Zorlu Töre, bu sözlerin “TC Cumhurbaşkanı Erdoğan” için söylendiği yorumunu yaptı, Özyiğit ise yeniden kürsüye gelerek, “imamı herkes biliyor, Türkiye’de bugün nasıl bir mücadele yapıldığı biliniyor, başka yerlere sözlerimi çekmeye gerek yoktur” diye konuştu.