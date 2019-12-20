Kuzu eti güneyde zamlandı, kuzeye yine yanaşamadı

Fehime ALASYA

Sebze meyve fiyatları adanın her iki yanında da yükselişe geçti, et fiyatları ise bu hafta güneyde arttı.

Sebze ve meyve ücretleri yine kuzeydeki cazibesini korurken buna karşın güneydeki et fiyatları bu hafta yükselmesine rağmen hala kuzeyden düşük.

Uzun süredir 8,50 Euro yani 54 TL’den satılan kuzu etinin kilosu bu hafta artarak 9,95 Euro yani 65 TL oldu.

Güneydeki bu fiyatların hafta sonuna dek gerileyerek eski fiyatına döneceği belirtilirken, bu değişikliğin nedeninin ‘canlı hayvan eksikliği’ nedeniyle yaşandığı ifade edildi.

Bu haftaki alışveriş sepetinde kuzeyde mevsim yemeklikleri cep yaktı, taze fasulyenin fiyatı 5 TL artış gösterirken, sezona 24,95 TL’den giren taze bakla, hala düşmedi. Bezelye ise bu hafta reyonlara 18,75 TL ile merhaba dedi.

Güneyde ise manav reyonunda sadece üç üründe fiyatlar gerilerken, sebze ve meyvelerin birçoğunun fiyatı tırmandı.

Kuzeyde bu hafta fiyatı düşen meyve-sebze yok

Kıbrıs’ın kuzeyinde bu haftaki manav reyonlarında fiyatların nerdeyse hiçbirinde gerileme olmadı. Buna karşın birçok sebze ve meyvede fiyatlar tırmandı. Haftalardır gündemde olan domates, geride bıraktığımız hafta içinde 12 TL’yi aşarken, dün geçtiğimiz haftaki fiyatına gerileyerek 9 TL oldu.

Sezona giren bazı mevsim yemeklikleri ise tüketicinin cebini yaktı. Geçtiğimiz hafta 24 TL’yi aşan taze bakla fiyatlarında düşüş yaşanmazken, yeni yeni piyasaya çıkan bezelye, sezona 18,75 TL’den girdi. Kuzeydeki irili ufaklı fiyat çıkışlarında taze fasulye başı çekti. Geçtiğimiz hafta 13,75 TL olan taze fasulye bu hafta 18,75’e çıktı.

Domatesin yanında sık tüketilen ve yakın geçmişte fiyatındaki hızlı iniş çıkışlarla gündeme gelen salatalık, bu hafta yine tırmanışa geçti.

Geçtiğimiz hafta 5,95 TL olan salatalık, bu hafta 8,40 TL’yi gördü.

Kabak, salatalık, soğan, enginar, çiçek lahanası, nar, brokoli ve patlıcan, manav reyonunda fiyatı çıkan diğer ürünler arasında yer aldı.

Domates 12 TL’yi aştı, geri düştü…

Domates kuzeyde geçtiğimiz haftaki fiyatlarını korusa da hafta içinde 12 TL’yi aştı. Sera domateslerinin de artmasıyla dün yeniden 9,60 TL’ye inen domates, eski fiyatına geriledi. Sera domatesi yanında son birkaç haftadır ‘açık tarla domatesi’ de daha düşük kalite ile kilosu 6,50 TL’ye satılırken, bu hafta piyasadan kalktığı görüldü.

Mevsim yemeklikleri cep yakıyor

KUZEYDE MEVSİM YEMEKLİKLERİ CEP YAKTI: Geçtiğimiz hafta 24 TL’yi aşan taze bakla fiyatlarında düşüş yaşanmazken, yeni yeni piyasaya çıkan bezelye, sezona 18,75 TL’den girdi. Geçtiğimiz hafta 13,75 TL olan taze fasulye ise bu hafta 18,75’e çıktı.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki bazı mevsim yeşillikleri bu hafta cep yaktı.

Taze bakla geçen haftaki yüksek fiyatlarında gerileme yaşanmadı. Geçtiğimiz hafta 24,95 TL olan yemeklik bu hafta da değişmedi.

Sezona yeni giren bezelye ise taze baklaya göre daha uygun fiyata alıcı buldu. Bezelyenin kilosu 18,75 TL’den sezona girdi.

Güneyde patlıcandan hızlı çıkış

Kıbrıs’ın güneyinde de bu hafta tüm fiyatlar hareketlendi. Sadece enginar, çiçek lahanası ve brokolinin fiyatlarında 6 ile 2 TL arasında gerileme yaşandı. En büyük düşüş ise 22 TL’den 16 TL’ye gerileyen enginarda görüldü.

Birçok üründe ise fiyatlar yükseldi. En büyük yükselişi patlıcan, cennet hurması ve salatalıkta yaşandı. Buna göre; salatalık 8 TL’den 14 TL’ye, mandalina 10 TL’den 15 TL’ye, en büyük çıkışı gösteren patlıcan ise 6 TL’den 18 TL’ye çıktı.

Kuzu eti 54 TL’den 65 TL’ye çıktı, hafta sonu yeniden düşecek dendi

Güneydeki et fiyatları bu hafta yükselişe geçti. Uzun süredir 8,50 Euro yani 54 TL’den satılan kuzu etinin kilosu bu hafta artarak 9,95 Euro yani 65 TL oldu.

Buna rağmen güneydeki et fiyatları hala cazibesini koruyor.

Güneydeki bu fiyatların hafta sonuna dek gerileyerek eski fiyatına döneceği belirtilirken, bu değişikliğin nedeninin ‘canlı hayvan eksikliği’ nedeniyle yaşandığı ifade edildi.

Bazı bebek ürünleri güneyde cazip

BEBEK ÜRÜNLERİNDEKİ KUZEY-GÜNEY FARKI: Kuzeyde 31,50 TL’ye satılan bebek kremi, aynı marka ve gramajda güneyde 13 TL’ye reyonlarda yer aldı. Bebekli ailelerin çok sık tükettiği mama, bebek devam sütü, ıslak mendil, kulak çöpü, yumuşatıcı, şampuan ve vücut kremi gibi ürünlerin fiyatının güneyde daha uygun olduğu görülüyor.

Bu haftaki Alışveriş Sepeti’ne market reyonlarında yer alan bazı bebek ürünleri de eklendi. Bu ürünlerden birçoğunun güneyde daha uygun fiyata tüketiciye ulaştığı görüldü.

Bebekli ailelerin çok sık tükettiği mama, toz süt, ıslak mendil, kulak çöpü, yumuşatıcı, şampuan ve vücut kremi gibi ürünlerin fiyatının güneyde daha uygun olduğu görüldü.

En büyük fiyat farkının yaşandığı ürün ise vücut kremlerinde oldu. Kuzeyde 31,50 TL’ye satılan bebek kremi, güneyde 13 TL’ye reyonlarda yer aldı.

Bebek bezi veya deterjan gibi bazı ürünlerin ise fiyatlar neredeyse aynı oranda seyretti.

Söz konusu ürünlerde ise hemen hemen aynı markalar ve gramajlar sepete eklenerek mukayese yapıldı.