Kuzeyden güneye elektrik takviyesi

Adanın güneydeki bir elektrik santrali az önce devre dışı kaldı, ENTERKONNEKTE sistemle kuzeyden güneye talep doğrultusunda 20 dakika süreyle 15 MW enerji veriliyor.

KIB-TEK’ten elde edilen bilgiye göre, zaman zaman karşılıklı olarak ihtiyaca göre işleyen sistemde, uzun süreli olmadığı sürece de kWs cinsinden mahsuplaşılıyor.

Hatların bağlanması tüketiciye ek maliyet yaratmadığı gibi yarar da sağlıyor. Sorun yaşayan tarafta ya kesinti olmuyor veya kapsadığı alan daha az oluyor.