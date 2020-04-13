Kuzeyde 1 ölüm

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 pandemesi dolayısıyla tedavi gören 54 yaşındaki Mehmet Uğur Kaya'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.



Türkiye'den gelerek ülkemize yerleşen ve burada yaşamını sürdüren Mehmet Uğur Kaya'nın bir süredir yoğun bakımda tedavisi sürüyordu.

Yeni test sayısının 181olduğunu belirten Bakan Pilli, 1 pozitif vaka daha tespit edildiğini , pozitif vakanın gözetim altında tutulan River Side Otel'de çaışan bir kişi olduğunu belirtti. Pilli, iyileşerek taburcu edilen hasta sayısının 5 olduğunu, yoğun bakımda tedavisi gören bir covid-19 hastasının maalesef hayatını kaybettiğini aktardı.

Bakan Pilli, hayatını kaybeden hastanın 27 Mart tarihinde Covid-19 teşhisi ile hastanede yoğun bakımda tedavi gören Alsancak Bölgesinde ikamet eden 54 yaşındaki Mehmet Uğur Kaya olduğunu belirtti. Hastanın aynı zamanda diyabet hastası olduğu da açıklandı.

Bakan Pilli'nin 13 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Yapılan test sayısı 181

Pozitif vaka sayısı 1

İyileşerek bugün taburcu edilen hasta sayısı 5

Bugün kaybedilen hasta sayısı 1

Toplam kaybedilen hasta sayısı 4

Toplam yapılan test sayısı 4393

Toplam pozitif vaka sayısı 100

Tedavisi devam eden vaka sayısı 34

Toplam iyileşip taburcu edilen hasta sayısı 62

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 0