Kuzey Kıbrıs Turkcell ile 23 Nisan’da #EvdeBayramVar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl, her yıl olduğundan daha farklı kutlandı. Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınından ötürü çocukların fiziksel olarak kutlayamadığı 23 Nisan kutlamaları online platformlar üzerinden gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs Turkcell, çocukların bu en özel günlerinde de yanlarında olarak onlarla birlikte güzel bir etkinlik gerçekleştirdi.

23 Nisan’da çocuklarla online olarak kutlandı

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından #EvdeBayramVar sloganıyla, ülkemizin sevilen tiyatro sanatçıları İzel Seylani, Hatice Tezcan ve çocuklarla birlikte organize edilen etkinlikte, yaklaşık 1 saat boyunca eğlenceli zaman geçirildi. Canlı yayınla gerçekleşen 23 Nisan etkinliğinde çocuklar, onlara yöneltilen sorulara cevaplar verdiler, hayallerini aktardılar