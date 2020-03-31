Kuzey Kıbrıs Emlak Piyasası Haberleri

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde emlak piyasası her zaman olduğu yine hareketli günler yaşıyor. Bazı emlak piyasası temsilcileri, artan dövize rağmen piyasadaki hareketliliğin devam ettiğini ve hatta arttığını belirtirken bu görüşe karşı olan emlak piyasası temsilcileri de yerli piyasasnın biraz daha sakin olduğunu belirtti.

Özellikle geçmiş yıllara oranla son 4 yılda büyük hareketlilik gözlendiğini söyleyen otoriteler,Lefkoşa bölgesinde sakin bir dönem geçtiğini belirtirken Girne tarafındaki hareketliliğin çok üst seviyelerde olduğunu sözlerine eklediler

Piyasa, Dovize Rağmen Çok Hareketli

Döviz kularındaki artış birçok sektörü etkilerken emlak piyasasında durum tam aksini gösteriyor. Özellikle Girne bölgesine olan talebin devamlılık gösterdiğini belirten yetkililer, Türkiye vatandaşlarının Kıbrıs’tan ev almak istediklerinde karşılaştıkları güvenlik prosedürünün kalkmasının ve geçtiğimiz yıllara nazaran ev satın alma izinlerinin çok daha kısa sürelerde çıkmasının piyasaya oldukça olumlu yansıdığını dile getirdiler.

Yabancı Yatırımcı Azalsa da Farklı Talepler Arttı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yabancı yatırımcıların sayısı şimdilik geçen yıllara göre azalma eğiliminde olsa da KKTC satılık ev fiyatları başka ülkelere göre hala oldukça ucuz ve cezbedici. Yazlık almak ya da yatırım amaçlı ev sahibi olmak isteyenler hala çok büyük bir fırsat noktası.

Üstelik artık sadece İngiltere’den değil dünyanın birçok farklı ülkesinden yatırımclılarının ilgisini çeken Kuzey Kıbrıs’ın güzel evleri her zaman olduğu gibi hem kazandırıyor hem de huzurlu bir yaşam vaad ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Emlak Fiyatları Bölge Bölge Ne Durumda?

Girne‘de standart villa fiyatları batı, merkez ve doğu aksında sırasıyla 180–275 bin, 250–375 bin, 160–220 sterlin aralığında, lüks villa fiyatları 450–1.500 bin, 250–450 bin, 350–1.500 bin sterlin aralığında yer alıyor. Standart daireler batıda 60–70 bin, merkezde ve doğuda 65–110 bin sterlin değerinde bulunuyor. Lüks daireler ise merkezde 85–300 bin sterlin değerinde.

Lefkoşa‘da standart daire fiyatları 35 bin ile 55 bin sterlin, lüks daire fiyatları 42 bin ile 120 bin sterlin aralığında yer alıyor.

Mağusa, Doğu Akdeniz Üniversitesi nedeniyle konut sektörünün dinamik ilçeleri arasında yer alıyor. Araştırma raporunda daire ve kira getirisine yönelik yatırımların yoğun olduğu belirtiliyor.. Mağusa‘da standart daire fiyatlarına bakıldığında 40–75 bin sterlin, lüks dairelerin ise 80–120 bin sterlin aralığında olduğu görülüyor. Mağusa‘da standart villa aralığı 70–120 bin sterlin iken, lüks villa fiyatları 250–350 bin sterlin aralığında.

Yeni yeni gelişim kaydeden İskele‘de standart villa fiyatları aralığı 85–95 bin, lüks villa fiyatları 175–250 bin sterlin aralığında. Standart daire fiyatları 30–60 bin sterlin, lüks daireler 60–100 bin sterlin değerinde. Buradaki yatırımcı profili ise genellikle Rusya ve İskandinav ülkelerinden oluşuyor.

Emlak piyasasının en sınırlı olduğu yer olarak gösterilen Güzelyurt’ta bile piyasalar eskiye nazaran hareketlenmiş durumda. Güzelyurt‘ta standart daire fiyatı 40–65 bin sterlin aralığında bulunuyor.

Kira Getirileri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde İlçe İlçe Değişiyor

Lefkoşa‘da villaların 600–800 sterlin, dairelerin 250–400 sterlin, Girne‘de villaların 600–800 sterlin, dairelerin 350–400 sterlin, Mağusa‘da villların 10 aylık peşin 2.000–2.500 sterlin, dairelerin 1.400–1.600 sterlin olduğu görülüyor. İskele‘de yıllık 1+1daireler 1.800, 2+1‘ler 2.400, 3+1‘ler 3.000 sterlin ortalama kira değerine sahip. Güzelyurt‘ta ise aylık ortalama kira bedeli 1.500 TL.

Konut Piyasası Gün Geçtikçe Gelişim Gösteriyor

Son derece dinamik ve enerjik bir yapıya sahip olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her yönüyle bir cazibe merkezi olmasının karşılığını emlak piyasasının hareketliliği ile alıyor.Konut piyasasında hem yerli hem yabancı yatırımcılar bulunuyor ve gerek yerli gerekse yabancı yatırımcılar taşeron olarak da önemli roller üstleniyor. KKTC‘de komşularına kıyasla konut fiyatlarının düşük olması da yabancı yatırımcılar açısından cazip görülüyor.

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