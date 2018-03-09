Yaklaşık 17 yıl süreyle Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) Başkanlığı görevi yürüten ve Pazartesi akşamı yaşamını yitiren Kostakis Koutsokoumnis, Güney Lefkoşa’da Ağlanca yöresindeki St. Andreu Kilisesi’nde düzenlenen tören sonrasında ayni yöredeki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene FIFA ve UEFA başkanları katıldı

KOP tarafından organize edilen törene Koutsokoumnis’in ailesi, çalışma arkadaşları, UEFA ve FİFA başkanları Alexander Ceferin ile Gianni İnfantino, çok sayıda Avrupa ülkesi futbol federasyonlarının üst düzey temsilcileri, güneydeki yabancı diplomatik misyon, siyaset ve iş dünyası temsilcileri, Kıbrıs Cumhuriyeti Milli Takım Futbolcuları da katıldı

KTFF’yi temsilen Kamalı ve Baturalp yer aldı

Pazartesi gün yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayata veda eden, Kıbrıs ve dünya futbol yönetimlerinin tanınmış ismi Koutsokoumnis için kilisede yapılan ve 1 saat süren tören, KOP ve ailesi adına yapılan konuşmaların ardından tamamlandı. Törene Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Orçun Kamalı ve Genel Sekreter Enver Baturalp da katıldı.

UEFA’nın girişimleri ile KTFF ile işbirliği konusunda Başkan Hasan Sertoğlu ile bir dönem hızlı bir görüşme süreci yaşayan Koutsokoumnis için KOP merkez binasında açılan taziye defterinin imzalanmasına 12 Mart’a kadar devam edileceği bildirildi.