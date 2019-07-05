Kutlu Adalı'ya özlemle...

YENİDÜZEN gazetesi yazarı, araştırmacı gazeteci-yazar Kutlu Adalı, 23'üncü ölüm yıl dönümünde anıldı.

Lefkoşa’daki evi önünde 6 Temmuz 1996'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden YENİDÜZEN gazetesi yazarı, araştırmacı gazeteci-yazar Kutlu Adalı, 23'üncü ölüm yıl dönümünde anıldı.

Kutlu Adalı Vakfı ve YENİDÜZEN gazetesi tarafından düzenlenen anma töreni, bugün saat 10.00'da Adalı'nın Lefkoşa Mezarlığı'ndaki kabrinde yapıldı.

Anma törenine Kutlu Adalı'nın eşi ve çocukları, YENİDÜZEN ailesi temsilcileri, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, CTP Milletvekili Erkut Şahali, parti ilçe başkanları, KTGB Başkanı Sami Özuslu, Basın-Sen, meslek örgütleri ve Adalı’nın dostları katıldı.

Törende, konuşmalar yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve Adalı’nın mezarına çiçekler bırakıldı.

Cenk Mutluyakalı: “Kararlılığımızı biriktirmeye devam ediyoruz”

Törende ilk sözü alan YENİDÜZEN Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı,“Her yıl hem onu anmak hem de yapılanları unutmamak için buradayız.

Dağarcığında biriktirdiği tüm değerlerle, kültürümüzle, kimliğimizle, gaylemizle, inancımızı, kararlılığımızı biriktirmeye devam ediyoruz.

Meslek örgütleri, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın-Sen de burada, tekrar onları da selamlıyoruz.” dedi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın: “Verdiği mücadele yaygınlaştırılmalı”

Kıbrıs Türk Halkı her şeyi başaracak kapasitesi olduğunu ifade eden CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, konuşmasında Kutlu Adalı’nın özelliklerini örnek gösterdi.

Sorakın konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Anma töreni için buradayız. Hafızamda kalan en önemli özelliklerinden birisini paylaşmak istiyorum. Kıbrıs Türk kimliğinin korunması anlamında, kendi alanında verdiği mücadeledir. Kıbrıs Türk kimliğinin korunması, kendi kendimizi idare etme konusunda kararlılıkla verdiği mücadele ve bunu yaygınlaştırmalıdır. Bir kez daha görüyoruz ki yaşananlarla birlikte, özgürlükte, demokraside insan hakları ve kendi irademizle bir şeyler yapmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Gerek çözüm, gerek, barış gerekse ülkedeki özgürlüklerin ciddi anamda kullanımı konusunda hepimize büyük görevler düşüyor. Sayın Adalı’nın gösterdiği yolda, cesaretle, kararlılıkla yürürsek, bu işlerin üzerine gidersek Kıbrıs Türk Halkı her şeyi başaracak kapasitededir. Adalı’yı saygıyla anıyorum.”

Talat: “O zaman korkmadığımız gibi bundan sonra da korkmayacağız”

Törende söz alan 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da Kutlu Adalı olayında yaşananları örnek göstererek, “O zaman korkmadığımız gibi bundan sonra da korkmayacağız” dedi.

Adalı’nın öldürülmesinin tam bir koku salma hareketi olduğunu ifade eden Talat, son nefese dek mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Talat, şöyle devam etti:

“Kutlu Adalı’yı sevip, tanıyanlar, onun fikirlerinden etkilenenler, mücadeleci ruhunu anımsayanlar, anma etkinliğine hoş geldiniz. Adalı’nın mücadeleci kişiliği son derece önemli, çok üretken bir yazardı, gazete yazılarıyla, yazdığı kitaplarla bu halka ışık tutan bir kişilikti. Sadece bir yazar değil, aynı zamanda bir mücadele insanıydı, yazılarıyla, fikirleriyle, görüşleriyle mücadele ediyordu. Tüm hedefi Kıbrıs’ta barışın, demokrasinin ve insan haklarının yerleşmesiydi. Bunu kendisini çok yakından bilen herkes anımsıyor, ben de bunu biliyorum. Adalı, gerçekten bir faşist saldırıyla öldürülene kadar mücadelesini hiç düşürmeden, seviyesini hep yükselterek devam etti. Öldürülmesinin temel nedeni belki de buydu. Onu öldürerek, barış, insan hakları ve demokrasi için mücadele eden tüm kesimlere korku salmak istiyorlardı. Olay gerçekten çok farklı ve ender olaylardan biriydi. Kullanılan silahtan tutun, uygulanan taktiğe varıncaya kadar tam bir koku salma hareketiydi. Ama korkamadık, korkmamalıydık, korkmayacağız. Bu zihniyet şu anda geri çekilmiş olsa bile kesinlikle bir yerlerde vardır. Ve kritik yerlerde ortaya çıkma ihtimali söz konusudur. O nedenle, o zaman korkmadığımız gibi bundan sonra da korkmayacağız. Son nefesimizi verinceye kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunu yaparsak Kutlu Adalı’yı anmış oluruz. Bu düşünceyle tekrar ona saygılarımı sunuyorum.”

İlkay Adalı: “Sonuna kadar barış, Adalı’yı örnek alarak mücadeleye devam etmeliyiz”

Kısa bir şiir okuyan Kutlu Adalı Vakfı adına Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı: “Sonuna kadar barış diyorum, mücadeleye devam etmeliyiz. Kıbrıslı olarak, bu bilinci yaymak için Adalı’yı örnek almalıyız.” dedi. Adalı, konuşmasında; “Adalılar ölmez, barış adına bebeler doğurdu analar, barış koyduk adını, sevgiyle ve hasretle, ben savaşla sulanmışım, ben bir zeytin dalıyım, boynu bükük kalmışım…” şiirine yer verdi.