Kuraklık tazminatları 19 Kasım'da ödenecek

2017-2018 üretim yılı kuraklık tazminat 1. avans ödemesi 19 Kasım ile başlayan hafta içinde yapılacak.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın dün Başbakanlıkta, Başbakan Tufan Erhürman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman ve Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ve Yönetim Kurulu temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantıda alındığı belirtildi.