Kulüplerin ilgisi az oldu

Son günlerde yaşanan gündemi değerlendirmek amacı ile Futbol Kulüpler Birliği tarafından Süper Lig ve Birinci Lig kulüplerinin katılımı ile organize edilen toplantı dün KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yer aldı. Her iki ligde yer alan 32 kulübün 16’sı toplantıya katılırken ilgi az oldu. Kulüpler tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamanın yanı sıra sorunların konuşulması planlanan toplantı başında Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu, toplantının özel olması için Futbol Kulüpler Birliği tarafından davet edilen basın mensuplarının toplantıdan ayrılmasını istedi. Birlik Başkanı Kemal Köseoğlu’nun isteği oylama yönündeki görüşü sonrası basın mensupları davet edildikleri toplantıda böyle bir yaklaşımla karşılaştıkları için protesto amaçlı toplantıyı terk etti.