“Kültürel proje” dedi, izinsiz çıktı, mühürlendi

Surlariçi bölgesindeki hane halkının ‘yüksek sesli müzikten’ rahatsız olduğu için şikayet ettiği Küff Music Lab. isimli işletmenin izinsiz olduğu ortaya çıktı. İşletmenin faaliyeti, Eski Eserler Dairesi’nin belediyeye ‘olumsuz görüş bildirmesi’ üzerine Lefkoşa Türk Belediyesi ekiplerince durduruldu.

Söz konusu mekana komşu olan bölge sakini Besim Baysal, yaşananları anlatarak, özelde kendisi ve mahalle sakinlerinin karşılaştığı sorunların, genelde Surlariçi bölgesine hakim sıkıntılar olduğunu belirtti.



Küff Music Lab. Direktörü İrfan Didinir: “Biz kültürel bir proje yaptık, club açmadık. İşletmemiz mühürlenmişti fakat mühür kaldırıldı. Mührümüz açıldı. Belediye, tüm izinlerimiz tamamlanana kadar sabah 8’den akşam 17.00’ye dek açık olabileceğimize dair izin verdi.”



Fehime ALASYA

Lefkoşa Surlariçi’nde bazı işletme sahipleri ile hane halkı arasında ‘yüksek sesli müzik’ nedeniyle gerginlik doğuyor.

Lefkoşa’nın Surlariçi Bölgesi’ndeki Tanzimat Sokak’ta yer alan Küff Music Lab. isimli işletmenin faaliyeti ‘İşyeri izni olmadığı’ için durduruldu.

Bölgedeki hane halkının ‘yüksek sesli müzikten’ rahatsız olarak şikayet ettiği işletmenin izinsiz olduğu ortaya çıktı. İşletme, Eski Eserler Dairesi’nin belediyeye ‘olumsuz görüş bildirmesi’ üzerine Lefkoşa Türk Belediyesi ekiplerince mühürlendi.

Belediye, işletmenin gerekli izni alabilmesi için tadilatını yapabilmesine olanak sağlamak amacıyla, ‘faaliyet yürütmeksizin’ mührünün kaldırılacağını açıkladı.

Tüm izinlerin tamamlanmış olduğunu belirten işletme direktörü ise son kalan birkaç izin için belediye tarafından mühürlendiğini, bunları da tamamlamak üzere olduğunu belirtti.

Çevre Dairesi’nin belirleyeceği ses kriterine uyacağını ifade eden firma direktörü, amaçlarının ‘kültürel’ faaliyetlere yönelik olduğunu kaydetti.

Bölge sakinleri şikayetçi…

Surlariçi Bölgesi’nde giderek yaygınlaşan gece hayatı ve beraberinde getirdiği sorunlar gün be gün artarken, bölgede yaşayanlar ise özellikle ‘yüksek sesle müzik’ yapılmasından şikâyetçi.

Söz konusu mekana komşu olan bölge sakini Besim Baysal, Küff Music Lab. isimli mekânın çok yüksek sele müzik çaldığı ve rahatsızlık verdiği gerekçesiyle ilgili kurumlara şikâyet edildiğini belirtirken, işletmenin izinsiz olduğu halde faaliyet vermeye başladığını kaydetti.

Baysal, yaşananları anlatarak, özelde kendisi ve mahalle sakinlerinin karşılaştığı sorunların, genelde Surlariçi bölgesine hakim sıkıntılar olduğunu belirtti.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Sağlık Şubesi;

“İşletme izni olmadan açılış yaptığı için mühürlendi”

“İşyeri izni henüz verilmemiştir. Bu izin olmadan da açılış yaptığı için burası mühürlendi. Bu işyeri ile ilgili izin başvurusu belediyede bekliyor. Bizler iş yerlerine izin verirken eski eserler dairesinden de izin bekliyoruz, bu o kapsama giren bir binadır. Eski Eserler Dairesi’nden bu binayla ilgili bize olumsuz görüş geldi. ‘Binanın içerisinde bazı düzenlemelerin tadil edilmesi gerekiyor’ denildi.

Bu tadilatın yapılması için de işletmenin mührü açılacak. Fakat bu işletmenin faaliyet göstermesi için değil, tadilat yapabilmesi içindir. Gerekli tadilatı yaparsa, bizlere de Eski Eserler Dairesi’nden olumlu bir görüş sunulur, o zaman belediyeden iş yeri izni alabilir”

Küff Music Lab. Direktörü İrfan Didinir:

“Biz kültürel bir proje yaptık, club açmadık”

“Burayı açabilmemiz için izinlerimizin bitmediğine dair işletmemiz mühürlenmişti fakat mühür kaldırıldı. Mührümüz açıldı. Belediye, tüm izinlerimiz tamamlanana kadar sabah 8’den akşam 17.00’ye dek açık olabileceğimize dair izin verdi.

Tüm izinlerimizi aldık. Şehir planlamadan onay aldık, iş yeri bar izni aldık, tüm işlemler yapıldı. Belediyeden de tüm işlemlerimizi yaptık. Yan taraftaki komşumuz sadece ses değil, hiçbir şey yapılmasını istemiyor.

Cumartesi konserimiz vardı, tüm biletlerimizi attık, biz barımızı açmadık, açılış iptal olduğu için

Sadece açılış için bir konser düşündük, ama konseri vermek üzereyken izinlerimiz bitmediği için açılışımızı yapmadık, konseri iptal ettik.

Bizler burada sadece 45’lik yabancı müzikler çalacağız…

Birçok yerde bar izni verildi fakat biz şu an geceleri açmıyoruz. Belediyeden tüm izinlerimizin onaylanmasını bekliyoruz, onlar da tamamlanınca açabilecek durumda olacağız. Burası çok harabe bir durumdaydı, buraya Bir Milyon TL yatırım yaptık.”

“Biz kültürel bir proje yaptık”

“Müzik izni konusunda sınırlama getirilecek, ne getirilecekse de uyacağız. Çevre bakanı ne kadar ölçüm verirse ona da uyacağız, ölçüm cihazımız olacak, onu da uygulayacağız.

Biz burayı zaten club yapmadık. Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM), ile anlaştık, sergilerimiz, stand-up gösterilerimiz de olacak, biz kültürel bir proje yaptık.

Geri dönüşüm amaçlı, cam çalışmamız oluyor. Burada küçük bir de mağazamız var. Sıcak cam ile çalışmalarımız olacak ve bu çalışmalarımızı sergilerken mağazamızda da yer vereceğiz.

Çevrede olan birisi tarafından bir tacizin içindeyiz, yüksek sesle müzik çalmadık, arkadaş gitar çalsa şikâyet ediyorlar. Bu tutumu anlamak gerçekten güç...”

Bölge Sakini Besim Baysal:

“Yeterli denetimin olmaması ve insanlarının da cesaretli bir şekilde şikayet etmeyeceği ihtimallerine güvenip bunu yapıyorlar”

“Çevre Dairesi belli bir desibelde ses yüksekliği izini verir. O desibeli aşmamak için de özen gösterirler.

Daha önce de bu bölgede ses desibelini aşan işletmeler çok fazla ceza aldı, bunu yapmaya kimsenin hakkı yok.

Bu mekânın Çevre Dairesi’nde işletme izini yoktur, alkollü içki satışı yapmak için kaymakamlıktan izin almadı. Üstelik bu bina listeli tarihi eserdir fakat buna rağmen içerisindeki yapılar yıkılmıştır, eski eserler tarafından da gerekli izinleri almamıştır. Kaymakamlıktan da alkollü içki satış izni yoktur.

Bu işletme hiçbir izni almadığı için açılış yapmayacağını düşünmüştük ama…

Çevre halkı ses kirliliğinden dolayı çok şikâyetçi… Denetimsiz serbestlik burada hâkim. ‘Ben yaparım, kamu da bana bu izinleri verir’ mantığı var. ‘Çevremdekiler rahatsız olabilir’ diye bir düşünce hiç hakim değil.

Bu işletmeler böyle bir mantık ile açılıyor. Yeterli denetimin olmaması ve insanlarının da cesaretli bir şekilde şikayet etmeyeceği ihtimallerine güvenip bunu yapıyorlar.

Hiçbir izini olmayan bir yer çalışmaya başlıyor, kimse ses çıkarmasa, şikâyet etmese öyle devam diyorlar.

Bu işletme bizim yan komşumuzdur, bizi bir duvar ayırıyor. Sandalyeyi çektikleri zaman bizim odamızda duyuluyor. Böyle bir yere ses izni verilmesi bizi mahallemizden edebilecek anlamına da gelebilir. Özelde bizim sorunumuz gibi görünse de bu genelde tüm bölgenin sorunudur. Çeşitli barlar var ve çevreyi çok rahatsız ediyorlar ama çevrede oturanlar şikâyet edemiyor…”

Polis ‘insanlar kendi kendine eğlenir’ yorumunda bulundu

“Birkaç gece öncesine kadar burada müzik yapılıyordu, gece saat 2’ye dek, Çarşamba akşamı çok yüksek volyumda… Polise şikâyet ettik. Akabinde konserli açılış yapacaklarını duyduk, belediyeye de bilgi verdik, kendisi ile konuşan çevre komşuları da oldu. Bu arada Kurtalan Ekspres konserini de iptal etti fakat organizasyonu düzenlediği için yine canlı müzik yapıldı, içkili, müzikli, sistemli açılış organizasyonu yapıldı.

Polis ve belediyeyi aradık, zabıta geldi, polis ile mekânı boşaltıp mühürleyeceğiz dedi. CÖŞ geldi ve ‘insanlar kendi kendine eğlenir’ yorumunda bulundu ve zabıtadan işletme izniyle ilgili bir belge istedi. Polis ve zabıta ayrılır ayrılmaz müziğe kaldıkları yerden devam ettiler. Çevre dairesi memurları izinsiz ve yüksek sesle müzik yaptıkları için ceza yazdı.

Ardından ses kesildi. Önceki gün de belediye binayı mühürledi. Hala izni yoktur diye biliyorum.”