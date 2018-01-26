Kültür-Sanat Atölyesi kayıtları 29 Ocak’ta

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen kültür-sanat atölyesi kurslarına yeni kayıt süreci 29 Ocak’ta başlıyor.

Girne Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre Kültür Sanat Merkezi’nde yetişkin ve çocuklara yönelik düzenlenen; desen ve seramik, takı tasarım, ipek kozası, nakış, çocuk sanat eğitimi, fotoğrafçılık, Türk sanat müziği ve tiyatro kursları yeni kayıtlarla birlikte devam edecek.

Sanat kurslarıyla ilgili ayrıntılı bilgi 815 21 19 numaralı telefon hattından 147 tuşlanarak (Kültür İşleri Birimi) alınabilir.

Güngördü: Sanat kavgadan uzak tutar

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili olarak, sanat eğitimi alanların kavgadan ve savaştan uzak, barışı, adaleti, sevgiyi erdem yaparak yaşadıklarını ifade etti.

Sanat atölyesi yetişkin kursları programı

Fotoğrafçılık kursu Cumartesi 11:00-13:00, desen kursu (kara kalem) Pazartesi 19.00- 21.00, seramik kursu Salı 19:00-21:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Çocuk sanat eğitimi

5-8 yaş arası Çocuk Sanatı Kursu Cumartesi 10.00-11.00 saatleri ve 9-13 yaş arası çocuklara yönelik sanat eğitimi Cumartesi 12.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Tiyatro atölye çalışmaları

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu 9-11 yaş Çocuk Tiyatrosu Cumartesi 10:00-11:30 ve 11-20 yaş Gençlik Tiyatrosu Cumartesi 12:00-14:00 saatleri arasında yapılacak.

Koro çalışmaları

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu koro çalışmaları Pazartesi 19:00-21:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

El sanatları ve takı tasarımları atölyesi

Takı Tasarım Kursu Pazartesi 09.00-12.00, İpek Kozası kursu Çarşamba 09.00-12.00, nakış kursu ise Cuma 09.00-12.00 saatleri arasında. TAK