Kültür Mantarı markette 28 TL, Açık Pazar’da 15 TL!

Lefkoşa’da rastgele seçilmiş bir market ile Açık Pazar arasındaki fiyat farkları arasında genel olarak 50 kuruş ile 1 TL arası rakamlar seyretse de belli ürünlerin markette cep yaktığı görüldü. En büyük fark taze fasulye ve mantarın kilosunda yaşandı.

Pazarda 10 TL olan taze fasulye, markette 14-16 TL arasında tüketiciye ulaşırken, pazarda kilosu 15 TL olan mantar, markette 28 ila 31 TL arasında alıcı buldu.

Fehime ALASYA

Lefkoşa’da rastgele seçilmiş bir market ile Açık Pazar arasındaki alışveriş fiyatlarında çok büyük farklar olmamasına karşın özellikle belli ürünlerde uçurum farklar görüldü.

Fiyat farkları arasında genel olarak 50 kuruş ile 1 TL arası rakamlar seyretse de bazı ürünlerin markette cep yaktığı görüldü.

Patlıcan kolokas gibi yemekliklerde bu rakamlar pazarda biraz daha yükselirken, özellikle limon fiyatları dikkat çekti.

Lefkoşa’daki marketler ile Açık Pazar arasındaki alışverişte göze çarpan bir diğer fark da çeşitlilik oldu.

Market reyonlarında yer alan bir, en fazla iki çeşit domatese karşın, pazarda birçok çeşit veya her keseye uygun fiyatlar bulmak mümkün oldu. Pazardaki ürünlerde daha fazla çeşitlilik yer aldı.

Pazarda 4 TL olan limon, markette 2,75 TL’ye reyonlarda yer aldı.

Market ile açık Pazar arasındaki en büyük fark ise taze fasulyenin kilosunda ve mantarda yaşandı.

Pazarda 10 TL olan taze fasulye, market 14-16 TL arasında tüketiciye ulaşırken, mantardaki fiyat farkı dudak uçuklattı.

Pazarda kilosu 15 TL olan mantar, markette 28 ila 31 TL arasında alıcı buldu. Söz konusu ürünlerdeki fiyat farkına karşın çok aşırı bir kalite farkı olmadığı gözlemlendi.