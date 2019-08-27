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Kültür Derneği, Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'ne katılacak

Kültür Derneği, Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'ne katılacak

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Ankara Etimesgut Belediyesi tarafından 30 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında yer alacak 16. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'ne katılacak.

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Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Ankara Etimesgut Belediyesi tarafından 30 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında yer alacak 16. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'ne katılacak.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin stant da açacağı festival kapsamında 1 Eylül Pazar günü saat 19.00'da "KKTC Gecesi" de düzenlenecek. 
 

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