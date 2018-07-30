Kültür Dairesi Müdürlüğü görevi için yine bir eğitimci görevlendirildi

Nilay Tunçalp, yayınladığı veda mesajıyla, 16 Eylül 2014'te atandığı Kültür Dairesi Müdürlüğü görevinden alındığını duyurdu. Yaptığı açıklamada, "Çok değerli sanatçılarımız, derneklerimiz ve kapımızı çalan herkes; sizleri tanıma fırsatı bulduğum icin çok mutluyum" sözlerini vurguladı.