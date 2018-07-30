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Kültür Dairesi Müdürlüğü görevi için yine bir eğitimci görevlendirildi

Kültür Dairesi Müdürlüğü görevi için yine bir eğitimci görevlendirildi

Kültür Dairesi Müdürlüğü'ne Nilay Tunçalp'ın yerine Şehbal Hamzaoğulları getirildi

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 Nilay Tunçalp, yayınladığı veda mesajıyla, 16 Eylül 2014'te atandığı Kültür Dairesi Müdürlüğü görevinden alındığını duyurdu. Yaptığı açıklamada, "Çok değerli sanatçılarımız, derneklerimiz ve kapımızı çalan herkes; sizleri tanıma fırsatı bulduğum icin çok mutluyum" sözlerini vurguladı.

 

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