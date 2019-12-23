Lefkoşa21 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. KÜFRETTİ DİYE ÇEKİÇLE ÇENE KEMİĞİNİ KIRDI
KÜFRETTİ DİYE ÇEKİÇLE ÇENE KEMİĞİNİ KIRDI

KÜFRETTİ DİYE ÇEKİÇLE ÇENE KEMİĞİNİ KIRDI

Kalkanlı’da Y.G. dün gece  kendisine küfür ettiği gerekçesi ile tartıştığı M.B.O.’nun yüzüne çekiç ile vurdu

A+A-

Kalkanlı’da, dün gece yarısı Y.G.(E-24),  kendisine küfür ettiği gerekçesi ile tartıştığı M.B.O.’nun (E-24) yüzüne yumruk vurup, tasarrufunda bulunan çekiç ile yüzüne vurmak suretiyle elmacık ve üst çene kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaçak ava 2 tutuklama

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen rutin avcı kontrolleri sırasında, 2 kişiye ava kapalı bölgede kanunsuz avlandıkları için  yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, A.Ö.’nün (E-50) Güzelyurt’da Derin Dere mevkiinde ava kapalı bölgede; M.Y.’nin ise (E-28) ise Serdarlı’da 34 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.

Bu haber toplam 85 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler