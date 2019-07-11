Küçükler ‘farkındalık’ turnuvasında buluştu

Değirmenlik Belediyesi ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde, Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Haftası’nda, geçtiğimiz hafta “Hep yaşamak, hep yaşatmak” sloganıyla futbol turnuvası düzenlendi. Küçük futbolcular farkındalık yaratma adına yeşil sahada mücadele etti.

Doğan Türk Birliği şampiyon

Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Haftası’na dikkat çekmek amacıyla Değirmenlik Sadık Cemil Stadyumu’nda 30 Haziran Pazar günü gerçekleşen final karşılaşmasında; gruplarında ilk 2 sırayı alarak üst tura çıkmayı başaran Baf Ülkü Yurdu, Cihangir, Değirmenlik, Doğan Türk Birliği, Dumlupınar, Dilekkaya, Esentepe ve Küçük Kaymaklı ‘Dostluk, Birliktelik ve Farkındalık’ adına kıyasıya mücadele etti.

Turnuvada şampiyonluğu Doğan Türk Birliği elde ederken, ikinci Baf Ülkü Yurdu, üçüncü Değirmenlik ve dördüncü Esentepe oldu.

Ödüller verildi

Değirmenlik Belediyesi Asbaşkanı Mustafa Şehitoğlu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu adına Umut Madenoğlu, Mehmet Güneş ve Salih Bumbaroğlu kazanan takımlara kupalarını verirken, turnuvada görevli hakem ve sağlıkçılara da katkılarından dolayı meclis üyeleri Arzu Babahan, Salih Kargılı ve Hasan Kunt plaketlerini takdim etti.

Turnuvada ayrıca dereceye giren tüm takım oyuncularına katılım belgesi verildi.