KTÖS'ten Tatar ve Töre'ye açık çağrı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyareti konusunda yaptığı açıklamalar sonrası kendilerine eleştiriler getiren Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı UBP Milletvekili Zorlu Töre’yi basın açıklamasıyla yanıtladı.

Sendikada düzenlenen basın toplantısında konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyareti konusunda yaptıkları açıklamalar nedeniyle kendilerine hakaret edenler hakkında yargı yoluna gideceklerini açıkladı.

Eleştiriye açık olduklarını ancak bunun hakaret noktasına gelmesini kabul etmeyeceklerini kaydeden Elcil, kendileriyle ilgili iddialar ortaya atanların bunları ispat etmesi gerektiğini de söyledi.

Elcil’in konuşmasının ardından KTÖS Başkanı Emel Tel, yazılı basın bildirisini okudu. Tel KTÖS olarak yaptıkları açıklamaların arkasında olduklarını kaydetti.

Tatar ve Töre’nin hakkında açılmış davalar olduğunu iddia eden Tel, “Çözüm karşıtı açıklamalarınızın temel nedeni uluslararası hukuk içine girmekten korktuğunuz içindir” dedi.

Basın açıklamasının tam metni şu şekilde:

Türkiye Dışişleri Bakanı Sn. Mevlüt Çavuşoğlu’nun adamıza yaptığı son ziyarette, Kıbrıs Türk toplumunun siyasal iradesine “bir sömürge bakanı edası” ile yaptığı müdahale sonrası ortaya koyduğumuz duruş ve söyleme yönelik olarak yerli işbirlikçilerin sövgüye varan açıklamalarını sabırla dinledik.

Yerli işbirlikçi siyasi parti ve tabela örgütlerinin yaptıkları açıklamalar ele alındığında, bu açıklamaların bizim yazılı bildirimizde ortaya koyduğumuz gerçeklerin yalan olduğu iddiasının önüne geçebilecek temelden yoksun olduklarını gördük. Özellikle Ulusal Birlik Partisi yetkilileri her zaman olduğu gibi AKP hükümetine yağ çekerek tekrar “hükümetçilik koltuğuna oturmak için” bizim açıklamamızı kullanarak seslerini yükselttiler. Konu ile ilgili UBP Başkanı Sn. Ersin Tatar ve Meclis Başkanı Yardımcısı Zorlu Töre gittikleri her yerde sendikamızın adını ağızlarına alarak, bu konuda gerçeklikten uzak söylemlerine devam etmektedirler. Buradan Sn. Ersin Tatar ve Sn. Zorlu Töre’ye açık çağrı yapıyoruz: Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak Sn. Mevlüt Çavuşoğlu’nun irademize müdahale eden açıklamalarına verdiğimiz yanıtın arkasındayız ve bu bildiride yazdıklarımızla ilgili sizinle kamuoyu önünde tartışmaya hazırız.

Kamuoyu önündeki tartışmaya gelirken de sizden açıklama yapmanızı talep ettiğimiz konular vardır:

Sn. Ersin Tatar; İngiltere’de geçmiş yıllarda işlediğiniz bir mali suç var mı? Şu anda İngiltere’ye girebiliyor musunuz? Girebiliyorsanız, KTÖS olarak size hediye uçak bileti almaya hazırız. Türkiye’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Emin Ateşağaoğlu (21204) tarafından 12 Temmuz 2000 tarihinde hazırlanan iddianamede “fatura ve gümrük beyannamesinde tahrifat yaparak kasaplık koyun ihraç etmiş gibi gösterip vergi kaçırmaktan hakkınızda dava açılmıştır. Bu konu ile ilgili neler söyleyeceksiniz? İpotekli araziye yapılıp İngilizlere satılan Kulaksız 5 Sitesi’ndeki evlere el koyan Akfinans şirketinin 2009’daki direktörü olduğunuz, belgelerle ispatlıdır. İngilizlerin dolandırıldığı bu olayla ilgili açıklamanız nedir? Ticaret Bankası’na ait Girne çevreyolu üzerindeki 65 dönümlük araziyi nasıl aldınız? Sn. Zorlu Töre; 26 Şubat 2006 tarihinde 18 bin 626 TL değerindeki puroları “Eşyayı gümrük kapılarından geçirmeksizin Türkiye’ye ithal etmekten Atatürk Havalimanı’nda yakalandınız. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Haluk Tekin tarafından hakkınızda mahkemeye dava dosyalanıp, 2 Mayıs 2008 tarihinde hakkınızda dava açıldı. Mahkemeye çıkmadığınız için 1 Nisan 2010 tarihinde hakkınızda tutuklama kararı çıkarıldı. Bu konuda ne diyeceksiniz?

Çözüm karşıtı açıklamalarınızın temel nedeni uluslararası hukuk içine girmekten korktuğunuz içindir. Kıbrıs’ın kuzeyinin uluslararası hukuk içinde olmayışı, kaçakçılara korunaklı bir liman sağlamaktadır. Sizin milliyetçiliğiniz ancak kuzey Kıbrıs’taki korunma ihtiyacının bir eseridir.

HODRİ MEYDAN!