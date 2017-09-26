KTÖS, okullara bütçe talep etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okullara bütçe oluşturulması talebinde bulunarak, oluşan masrafların aileler tarafından değil, Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından karşılanmasını talep etti.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, eğitimin, devletin vatandaşına ücretsiz sunacağı bir hak olduğunu vurgulayarak, ailelerden her ne ad altında olursa olsun ücret talep edilmesini tasvip etmediklerini belirtti.

Maviş, Okullarda, eğitim öğretim faaliyetlerini programlayabilmek, gezi-gözlem ve sportif faaliyetlere katılabilmek, her çocuğun eşit yararlanacağı materyali sağlayabilmek, teknolojik imkanları kullanabilmek, etkinliklerle ilgili malzeme sağlamak, internet, temizlik ve 4 yaş sınıflarının öğretmen yardımcısı giderlerini karşılayabilmek için okul bütçesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

2015’te yaptıkları bir araştırmaya göre, okulların yıllık 5 bin ile 100 bin TL arasında değişen oranlarda yıllık giderleri bulunduğuna işaret eden Maviş, bu rakamların bugün daha da arttığını ifade etti.

Maviş, sendikayla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın okullara bütçe ayrılması konusunda uzlaşmasına ve bu konuda yasa taslağı çalışması yapılmasına rağmen bakanın ısrarla bu yasayı hayata geçirmediğini savundu.

Burak Maviş, “Okullara bütçe ayırmayan bakanlığın okullara genelge göndererek, ekonomik giderlerinin karşılanabilmesi adına okul yöneticilerine ve okul aile birliklerine ‘bağış toplayın’ tavsiyesinde bulunduğunu” kaydetti.

Maviş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın makbuzsuz para toplanması konusunda adli ve idari soruşturma başlatılması için gerekeni yapacağını açıklayarak, okul yöneticileri ve öğretmenleri ailelere karşı hedef göstermeye çalıştığını iddia etti.

Burak Maviş, bakanın bu tutumuna karşı okul yöneticilerine “Okulların eğitim-öğretim adına yaptığı tüm harcamaların faturalarını Eğitim Bakanlığı adına alınız ve bir yazıyla Eğitim Bakanlığı’na iletiniz” çağrısında bulundu.

Maviş, velilerin, Anayasa’nın 59. Maddesine uymadığı ve görevlerini yerine getirmediği gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nı Ombudsman’a şikayet etme ve dava açma hakkı bulunduğunu belirtti.