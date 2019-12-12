KTÖS: “Okul güvenliğinin şimdi konuşulması gerekiyor”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı okulların maddi manevi zarar gördüğünü bildirdi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, aşırı yağışların etkisi olmakla beraber, çarpık yapılaşma ve imar planının yoksunluğunun şiddetin yoğunluğunu artırdığını, olayı sadece doğal afet kapsamında değerlendirmeyip, çarpık yapılaşmaya neden olan tüm kurum ve kişilerin halen daha yargıya havale edilmemesinin dikkat çekici olduğunu kaydetti.

2020 yılında devletin tüm kurumlarının öncelikli olarak eğitim ve sağlık için seferber olup önemli adımlar atması gerektiğini ifade eden Maviş, ilgili mercilere mazeret aramama ve icraat yapma tavsiyesinde bulundu.

Şiddetli yağışların okul saatleri içerisinde çocuklar için daha vahim sonuçları olabileceğini yetkililerin anlaması gerektiğini kaydeden Maviş, olayın sadece şiddetli yağış altında değil; deprem, yangın ve farklı açılardan değerlendirilip okulların alt yapı analizleri ile birlikte yatırımlarının da yapılması ve Meclis’te bunun konuşulması gerektiğini ifade etti.

Maviş şöyle devam etti:

“Yeniden hatırlatmakta fayda vardır. Kamu okulları içerisinde Değirmenlik İlkokulu ve Dikmen İlkokulu kaygan bir zemine sahiptir. Okul binaları geçici önlemlerle ayakta durmaktadır.

Yeniboğaziçi İlkokulu’nun deprem fizibilite raporu binanın yeniden inşasını öngörmektedir. Geçen yıl yaşanan doğal afetlerde 11 okul hasar görürken, paratoner eksikliğinin de ciddi sonuçları olmuştur.

Bir yangın anında okulların tahliyesi veya önleyici önlemler noktası eksik bırakılmış bulgulardır. Yeni yapılmakta olan bir binanın karkasının çökmesi, halihazırda eğitim veren 160 okulun bina güvenliğini de sorgulatmaktadır.

Kamu denetimini güçlendirilmesi ve okulların alt yapı fizibilite çalışmalarını tamamlamak için yapıcı adımların atılması konusunda hassas olunması gerektiğinin hatırlatır, Sayın Nazım Çavuşoğlu’na, asli görevinin öğretmen ve öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlaması gerektiğinin altını çizeriz.”

KTÖS’ÜN TALEPLERİ

Maviş, okulların sel, yıldırım, deprem ve yangın gibi felaketlere karşı dayanıklı hale getirilmesi için AB okul güvenliği mevzuatına uygun raporlanmasını ve gerekli yatırımların yapılmasını, şiddetli yağışların bir sel felaketine dönüşebileceği noktasında düşünüp, salgın hastalıklar ve su kaynakları ile ilgili önleyici önlem alınmasını istediklerini belirtti.

Cami, kışla, polis merkezi yapımı gibi önceliği olmayan alanlardaki projelerin durdurulması gerektiğini de savunan Maviş, bunun yerine yeni okul, hastane yapılmasını ve halihazırda eğitim veren okulların güçlendirilmesini istediklerini aktardı ve bu taleplerin takipçisi olacaklarını hatırlattı.

OKULLARDAKİ EKSİKLİK VE ARIZALAR…

KTÖS’ün okullarda görülen aksaklık ve eksiklikler listesi şöyle:

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“Yeniboğaziçi İlkokulu: 4 yaş sınıf tavanı çinko kaplıdır, 3 taraftan akıtıyor.

Esentepe İlkokulu: Kafeterya bölümü pencereler kırıldı, 4 yaş sınıf tavanı akıtır, kantin direkleri iyi durumda değil, pencerenin biri düştü

Şht. Doğan Ahmet İlkokulu: Üst katların damı akıtır ve üst katların elektriği gitti, klima sorunu var. 3 sınıfın tavanı akıtıyor. Öğrenci artışı oranında tuvalet yapılmadığı için sıkıntı yaşanıyor.

Dikmen İlkokulu: Okul bahçesi içinden dere akmaktadır.

Şht Özdemir Anaokulu: Ambar su doldu, koridorlar su akıtıyor.

Güvercinlik RRD İlkokulu: Öğrenci tuvaletleri su dolduğu için kullanılamıyor.

Alasya İlkokulu: Müdür odası ve sekreter odası akıtıyor. Diğer tüm duvarlar ıslandı. Okul bahçesi su içinde. 240 çocuk okula giremedi.

Değirmenlik İlkokulu: Okul öncesi bölümünün orta alanından su akıyor. Ortak alanı çocuklar kullanmıyor.



Portakal Çiçekleri: Yol yapılmadığı için okula giriş çıkışta sıkıntı var.

Türkmenköy ilkokulu: Öğrenci tuvaletleri akıtıyor, kullanılmaz hale geldi.

Alasya Vakıf İlkokulu: Alt katları su bastığı için sınıflara giriş yok. Okul bahçesi su altında kaldı.”