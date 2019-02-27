KTHY davasıyla ilgili kararın 6 Mart tarihinde okunması bekleniyor

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde bir süredir görüşülen, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) satılan binasından elde edilen gelirin hangi yasa tahtında dağıtılacağı ve tasfiye memurunun hangi yolu izleyeceğiyle ilgili dava dün yeniden görüşüldü. Tarafların 15 Milyon TL’lik teklif üzerinde uzlaşı sağladığı davayla ilgili kararın 6 Mart’ta okunması bekleniyor.

KTHY ile ilgili dava bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Talat Usar huzurunda saat 14.00’te görüşüldü.

Maliye Bakanlığı, İhtiyat Sandığı ve sendikalar 15 milyon TL’lik teklif konusunda uzlaştı.

Buna göre, Maliye Bakanlığı, KTHY binasının satışından elde edilen 3 milyon 238 bin Sterlinlik gelirin bakanlığa aktarılması halinde, bu meblağın 15 milyon TL’sini çalışanların prim borçları için İhtiyat Sandığı’na aktaracağını taaddüt etti.

Tasfiye memurunun, Maliye Bakanlığı’nın, sendikaların ve İhtiyat Sandığı’nın avukatlarının hukuki değerlendirmelerini dinleyen mahkemenin kararını 6 Mart’ta açıklaması bekleniyor.

KTHY davası 6 Mart Çarşamba günü saat 14.00’te Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşülecek.

Maliye Bakanlığı, daha önceki duruşmada Şirketler Yasası uyarınca alacakların dağıtılmasında öncelik sahibi personel ve İhtiyat Sandığı’na ödenmek üzere 15 Milyon TL teklifinde bulunmuştu.