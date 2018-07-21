KTCD Başkanlığına Mehmet İnan Getirildi

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre , 19 Temmuz Perşembe günü KTTB lokalinde gerçekleştirilen toplantıda, dernek yönetim kuruluna başkan seçilen Dr. Mehmet İnan’ın yanı sıra Prof Dr. Hasan Besim, Dr. Mustafa M. Kalfaoğlu, Dr. Tevfik Eker, Dr. Alkan Küçük, seçildi.



Yedek üyeliğe Dr. Turgut Küçük ve Dr. Simay Dal seçilirken; Denetleme Kurulu üyeleri Dr. Özdemir Berova, Dr. Ali Özant, Dr. Hasan Hansel ve Dr. Burak Kavuklu olarak belirlendi. Disiplin Kurulu ise, Dr. Ahmet Tandoğdu, Dr. Cemal Cevheroğlu, Dr. Kalbim Arslan ve Dr. Varol Esatoğlun’dan oluştu.



Çalışmalarına bir süre ara veren dernek altı yıl sonra tekrar toplandı ve toplantıda derneğin amacı; ‘Kıbrıs Türk Cerrahları arasında olumlu ilişkiler ve işbirliklerini geliştirmek. KKTC’de cerrahi pratiğinde kanıta dayalı verilere dayanarak standartlar oluşturmak. Gelişen bilimsel bilgi ve teknoloji uygulamaları konusunda bilimsel toplantılar düzenlemek, eğitim ortamları hazırlamak. Cerrahların bilgi düzeylerini geliştirici tartışmalar ve toplantılar organize etmek. Ülkemizde hizmet veren cerrahların meslek hayatında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretilmesine katkıda bulunmak ve dayanışma göstermek’ olarak belirlendi.



Genel kurul sonrası ilk toplantısını yapan yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Başkanlığa Dr. Mehmet İnan, sekreterliğe Dr.Mustafa M.Kalfaoğlu ve Mali sekreterliğe Dr. Tevfik Eker getirildi.



Yönetim kurulu 31 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında Laparoskopik Fıtık Onarımı Kursu düzenleme kararı aldı ve kurs başkanlığına Prof. Dr. Hasan Besim getirildi.