KTAMS'tan maaş önerisi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında çalışanların yaşamakta oldukları mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için yasa değişiklik önerileri hazırladı.

KTAMS’ın; maaş, derece yükselmesi, ek mesai gibi birçok konuda var olan eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasını içerdiğini ifade ettiği yasa değişikliği önerileri Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu ve Personel Dairesi Müdürü Nahide Eraslan’la yapılan toplantıda kendilerine iletildi

KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre KTAMS’ın 47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası ile ilgili değişiklik önerileri şöyle:

1. 47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında çalışan kamu görevlilerinin derece yükselmelerinde başarı puanının 7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasasına tabii olanlarla eşitlenerek düzenlenmesi

2. 47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında çalışan kamu görevlilerinin derece terfisi için aranan hizmet sürelerinin 7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasasına tabii olanlarla eşitlenerek düzenlenmesi (7-3-3)

3. 47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında çalışan kamu görevlilerinden üniversite mezuniyeti gerektiren hizmet sınıflarına atanmış olanlara ikinci üniversite bitirmeleri halinde 7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasasına paralel olacak şekilde barem içi artış verilmesi

4. 47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında çalışan kamu görevlilerinden ek mesailerinde %50 ile ilgili olan kısıtlamanın 7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasasına paralel olacak şekilde eşitlenerek düzenlenmesi

5. 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında çalışanlar için Vardiya, Rotasyon veya Düzensiz Mesaide Uygulanacak Usul ve Esaslar Tüzüğü hazırlanması

6. Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında çalışanların %4 olan İhtiyat Sandığı prim ve depozit oranlarının devlet işçileri gibi %5 olacak şekilde eşitlenip düzenlenmesi

Sendika ayrıca, derece yükselmeleri ile ilgili düzenlemeler yapılıp eşitlik sağlandıktan sonra 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası ve 7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasası kapsamında çalışanların derece terfilerinin en kısa sürede yapılmasını talep etti.