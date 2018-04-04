KTAMS'tan Donör kampanyasına destek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 1-7 Nisan Dünya Kanser haftası nedeniyle sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalığı artırmak adına, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın yürüttüğü gönüllü donör bağış kampanyasına destek veriyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bu amaçla cuma günü 10.00-14.00 saatleri arasında sendika binasında bağış kampanyası düzenleneceğini, belirtti.

Bengihan, dayanışma ve yardımlaşma kültürünü geliştirmek adına çalışanlar ile halkı toplumsal ve evrensel değerler açısından hayati önemi olan kampanyaya destek vermeye çağırdı.

Kampanyada, yanak içinden alınacak bir miktar tükürük örneği sayesinde Dünya İlik Bankası’na kayıt olunabilecek. Kemik iliği donör kaydı yaptırmak isteyenlerin 18-45 yaş arası, KKTC kimlik kartına sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bir birey olmasının yeterli olduğu kaydedildi.