KTAMS’tan 8 Mart etkinliği

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yarın Dr. Serkan Karaismailoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı bir etkinlik düzenleyecek.

Sendika Başkanı Güven Bengihan yarın saat 14.00’te KTAMS Barış Salonu’nda gerçekleşecek etkinliğe tüm KTAMS kadın üyelerinin davetli olduğunu belirtti.

Tüm kadın üyelerin 13.00’ten itibaren idari izinli sayılacağı öğrenildi.