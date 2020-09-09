“Kriz Sarmalında Ortadoğu ve Kıbrıs” kitabı Akıncı'ya verildi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yakın Doğu Üniversitesi’ne (YDÜ) bağlı Yakın Doğu Enstitüsü’nün Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Enstitüsü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı, Doç. Dr. Sait Akşit ve Doç. Dr. Nur Köprülü, Enstitünün çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bilgi verdi.

Heyet, Enstitünün çalışmalarının derlendiği “Kriz Sarmalında Ortadoğu ve Kıbrıs” isimli kitabı ve alan analizlerini de Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sundu.

Görüşmede ayrıca, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki olası gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ile Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökçekuş da yer aldı.