Kriz masasında 'siyaset' değil dayanışma var
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Eski Çalışma Bakanı Zeki Çeler Covid-19’a karşı birlikte çalışıyor.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Eski Çalışma Bakanı Zeki Çeler Covid-19’a karşı birlikte çalışıyor.
Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, anlamlı mesaj bir mesaj paylaşarak, “İçinde bulunduğumuz kriz sürecinde siyaset yok, politika yok. Bizler birlikte çalışıyoruz” dedi.
Çalışma Bakanlığı’nda düzenlenen Kriz masasına, Eski Çalışma Bakanı Zeki Çeler de katılarak destek oldu.
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Etiketler : Faiz Sucuooğlu, Zeki Çeler, Çalışma Bakanlığı, Coronavirüs
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