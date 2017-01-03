Kredi kartlarının azami faiz oranlarını belirlendi

KKTC Merkez Bankası, banka ve kredi kartları yasasının 12. maddesi gereği en geç üç ayda bir yeniden belirlenmesi gereken kredi kartları azami aylık akdi faiz oranlarını belirledi.



KKTC Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ramadan Erkiner, 58/2014 sayılı yasa kapsamında kredi kartları azami faiz oranları ile ilgili gelişmeleri değerlendirerek; kredi kartları azami aylık akdi faiz oranlarının gelecek üç aylık dönem için TL işlemlerinde yüzde 2.06, döviz işlemlerinde yüzde 1.23 olarak belirlendiğini duyurdu.



Erkiner, Ekim ayı başında ilan edilen oranların TL ve yabancı para işlemlerinde sırayla yüzde 2.12 ve 1.24, azami aylık gecikme faiz oranlarının ise söz konusu yasayla bu oranların yüzde 0.5 fazlası olarak belirlendiği ve TL işlemlerde yüzde 2.56, döviz işlemlerinde ise yüzde 1.73 olduğunu ifade etti.



Söz konusu oranların yenisi kamuoyuna ilan edilinceye kadar geçerliliğini koruduğunu belirten Erkiner, yasada tanımlandığı gibi tüketici kredileri ağırlıklı ortalama faiz oranları üzerinden hesaplanıp ilan edildiği ve bu oranların bankalarca kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek üst sınır olduğunu kaydetti.