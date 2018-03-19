Kredi kartı borçları GİDEREK ARTIYOR

Fehime ALASYA

Her geçen yıl artan kredi kartı kullanımındaki rakamlar dudak uçuklatıyor.

Ekonomik kriz, Türk Lirası’nın değer kaybetmesi ve hayat pahalılığı ile boğuşan vatandaş, çözümü borcunu ileri vadeye ertelemekte buluyor, kredi kartlarına sarılıyor.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre ülkede, 2016 ve 2017 yılı aylarındaki kredi kartı borç miktarlarında yüksek oranda artış yaşandığı görüldü.

2016 yılı aralık ayında 324 milyon TL olan kredi kartı borçları, 70 milyon TL artış ile geçtiğimiz yıl aynı dönemde, 394 milyon TL’ye yükseldi.

2017 yılının mart ayında 358 milyon TL’lik kredi kartı borcu kayıtlara geçerken, yılsonuna gelene dek bu rakamların her geçen ay arttığı gözlemlendi.

Kredi kartı borçlarındaki bu artış, mart ayında 358 milyon TL, haziran ayında 379 milyon TL, eylül ayında 391 milyon TL, aralık ayında ise 394 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Her iki yıldaki kredi kartı borçları arasındaki en büyük artışı ise mart ayında yaşandı.

Devlet Planlama Örgütü’nün açıkladığı yüzde 14,5 oranındaki enflasyona karşın, ülkede kullanılan Kredi Kartı Borçları yüzde 22 arttı.

Uzmanlar, ülkede artan enflasyonun, kişilerin cebine yansıdığını ifade ederken, bunun eşit orantıda seyretmediğine dikkat çekiyor.

Ekonomist Dr. Yenal Süreç, Devlet Planlama Örgütü enflasyon rakamları verilerine göre 2017 yılı sonunda yüzde 14,5 çıkan enflasyona karşın kredi kartı kullanımının yüzde 22 arttığını kaydetti.

YENİDÜZEN’e değerlendirmede bulunan Süreç, kredi kartı borçlarında enflasyon oranının ötesinde, iki katı artış yaşandığını belirtti.

2016 ve 2017 yılı aylarındaki en yüksek kredi kartı borcu artışı ise mart ayında yaşandı. Bahse konu dönemde 2016 yılında 250 milyon TL olan kredi kartı borçları, geçtiğimiz yıl, 108 milyon TL’lik artış ile 358 milyon TL’ye yükseldi.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre; kredi kartlarına olan borçlar, toplam krediler arasında her iki yılda da üçüncü sırayı aldı.

KREDİ KARTLARI HARCAMA TUTARI NEYDİ NE OLDU?

Kredi kartı borçları toplam krediler arasında 3. sırada!

KKTC Merkez Bankası verilerine göre; kredi kartlarına olan borçlar, toplam krediler arasında her iki yılda da üçüncü sırayı aldı.

2016 yılında 11 milyar 920 milyon TL’lik toplam krediler içerisinde kredi kartları üçüncü sırada yer alırken, 2017 yılındaki toplam 14 milyar 431 milyon TL’lik toplam krediler içerisinde de yine kredi kartları üçüncü sırada yer aldı.

İki yıl arasında borçlardaki yükseliş hissedilir seviyede

2016 yılının mart ayında 250 milyon TL, haziran ayında 279 milyon TL, Eylül ayında 289 milyon TL, aralık ayında ise 324 milyon TL kredi kartı borcu görüldü. Bu rakam 2017 yılında ise mart ayında 358 milyon TL, haziran ayında 379 milyon TL, eylül ayında 391 milyon TL, aralık ayında ise 394 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

2016 yılı mart ayında 250 milyon TL olan borç miktarı 2017 yılının bahse konu dönemde 358 milyon TL olarak görüldü.

İki yıl arasındaki aylarda en yüksek artış ise mart ayında görüldü. 2016 Martında 250 milyon TL olan kredi kartı borçları, geçtiğimiz yıl aynı dönemde, 108 milyon TL’lik artış ile 358 milyon TL’ye yükseldi.

Mart ayında görülen 108 milyon TL’lik artışı, eylül ayındaki 102 milyon TL’lik artış, ardından haziran ayındaki 100 milyon TL’lik artış takip etti.

Süreç “Borç rakamları giderek artıyorsa bu bir tehlike demektir”

Kredi kartlarındaki kullanım artışını sadece ‘darboğazın göstergesi’ olarak nitelendirilemeyeceğini belirten Ekonomist Yenal Süreç, günümüzde teknolojinin de ilerleyişiyle internet üzerinden çeşitli kullanımlarla ‘hayatı kolaylaştıran avantajlar’ anlamında kredi kartı kullanımını artabileceğini işaret etti.

Süreç, “Bu kredi kartı borç oranlarının artması bize illaki kötü bir senaryo çizmiyor fakat bu rakamları ödemekte zorlanıyorlarsa ve rakamlar giderek artıyorsa bu bir tehlike demektir” dedi.

Ekonomist Dr. Yenal Süreç:

“Kredi kartı kullanımında enflasyonun iki katı artış”

“Kredi kartı kullanımının artması büyük oranda enflasyonun artışıyla alakalıdır diye düşünüyorum. Çünkü artan fiyatlarla birlikte kişilerin nakit ihtiyaçları da belirli bir tüketimi yerine getirebilmek için artmaktadır. Bu nedenle hem kredi kartlarında ilave bir kullanım getirmekte hem de büyük ihtimalle nakit harcamalarını da arttırmaktadır.

Nakit sıkıntısı olduğu, ihtiyacın artması veya gelirin yetersiz olmasından da kaynaklanıyor olabilir çünkü kredi kartları bankaların bize sunduğu kısa vadeli kredidir, gelirimizin belirli bir katına kadar bize sunulan bir harcama limitidir. 30 günlük bir süre tanınır ve bu harcamalar geri ödenir. Artan fiyatlar ve yaşam koşullarının artmasıyla, kişiler muhtemelen artan nakit ihtiyacını kart ile karşılıyor olabilir. Ama burada kredi kartlarındaki borcun artışının yanında geri ödenme oranları da çok önemlidir.

Tüketici kredileri daha fazla araç veya beyaz eşya gibi daha büyük alımlarda kullanılıyor. Bu tabloda tüketici kredileri de görüyoruz. Burada da bir miktar artış var. Kredi kartı kullanımı daha çok günlük harcamalarda kullanılan giderlerdir. Bu da nakit ihtiyacını da işaret ediyor olabilir.

Kredi kartlarındaki limitler kişilerin gelirleri ile orantılıdır dolayısıyla bu sürede gelirlerinde aldıkları bir artışla bunu yansıtıyor olabilirler de, burada her zaman olumsuz bir sonuç çıkarmamız mümkün değil.

“İnsanlar ödemekte zorlanıyorlarsa ve rakamlar giderek artıyor bu bir tehlike demektir”

Artık teknolojinin kullanımı ile de kredi kartı kullanımı arttı, bu bağlamda birçok kişi her yerde nakit yerine kartı tercih ediyor. Örneğin birçok siteden alışveriş yapan kişiler, birçok gelirini online sistemler ile internet üzerinden yapan kişiler var. Bununla 30 günlük bir ödeme süreci avantaj olarak kazanılır. Bu kredi kartı borç oranlarının artması bize illaki kötü bir senaryo çizmiyor fakat bu rakamları ödemekte zorlanıyorlarsa ve rakamlar giderek artıyor bu bir tehlike demektir.

Bu insanlar bir aylığına borçlandı ve ödeyemedi demektir.

Enflasyonun iki katı artış

Kredi kartı harcamasında artış olduğu görülüyor. Hayat pahalılığının artışı ile insanların kredi kullanımı da artıyor. 2016 yılında 100 TL market gideri olan bir kişinin 2017’de 120 TL gideri olmuştur. Devlet Planlama Örgütü enflasyon rakamları verilerine göre 2016 yılı sonunda yüzde 10 çıkan enflasyona karşın kredi kartı kullanımı yüzde 22 arttı.

2017 yılı sonunda ise yüzde 14,5 çıktı. Kredi kartı kullanımı ise 2017 yılında yüzde 21,5 arttı. Yani fiyatların artmasının da ötesinde neredeyse iki katı artış var.

Toplam kredilerdeki kredi kartı borç miktarında yıldan yıla artış…

Toplam krediler içerisindeki kredi kartı payı yüzde 3 civarında… 2016’nın başında bu rakam yüzde 2 buçuk iken, 2017 yılında yüzde 3’e geldi. Burada da bir büyüme görüldü.