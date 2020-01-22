Kredi faizleri düştü

KKTC Merkez Bankası resmi verilerine göre; son bir yılda kredi faizlerinde yüzde 10,75 oranında düşüş yaşandı. 2018 yılında yıllık yüzde 23,75’e çıkan kredi faiz oranları, 2019 yılını yüzde 13 ile kapattı. İçinde bulunduğumuz yılın ilk faiz indirimiyle de bu rakam günümüzde yüzde 12,50 oranına çekildi. Merkez Bankası'nın bu seyrini bankalar da izledi.

TEB Bank’ın kredi faiz oranındaki son altı aylık rakamlara bakıldığı zaman yüzde 10’u aşan faiz indirimi gözlemlendi. Bankadaki ihtiyaç kredisi yıllık yüzde 25,2’den yüzde 15’e geriledi.

Koop Bank’ta da önemli ölçüde faiz indirimi yaşandı. İhtiyaç kredisi yıllık yüzde 23,50’den yüzde 14,50’ye indi.

ALBANK ve İş Bankası’nda da bu oranlar çok fazla düştü. İş Bankası yıllık yüzde 19 olan kredi faiz oranını 11,88’e düşürürken taşıt kredisini yüzde 23’lerden 12’ye çekti.

MEVDUAT FAİZLERİ 8 İLE 10,50 ARASI DEĞİŞİYOR… Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranları ise bankadan bankaya değişirken, bu rakam yıllık yüzde 8 ile 10,50 arasında seyrediyor.

Türkiye Ekonomi Bankası TL mevduat faiz oranı yüzde 8, KOOP Bank yüzde 8 ile yüzde 10 arası, ALBANK yüzde 9,50 ile yüzde 10,50, İş Bankası ise yüzde 9.

Kredi faizleri ile yakın ilişki içinde olan 'mevduat faizleri' de bir yıllık sürede düştü. Kredi faiz oranlarının yükseldiği 2018’de yüzde 15 ila 17 arasında seyreden mevduat faizleri günümüzde yüzde 8 ile 10,50 arasında değişiyor. Oranlar bankadan bankaya değişiyor.

Fehime ALASYA

KKTC Merkez Bankası resmi verilerine yansıyan rakamlara göre son bir yılda kredi faizlerinde yüzde 10,75 oranında bir düşüş yaşandı.

2018 yılının Eylül ayında yıllık yüzde 23,75’e çıkan kredi faiz oranı, 2019 yılını yüzde 13 ile kapattı.

İçinde bulunduğumuz yılın ilk faiz indirimiyle de bu rakam günümüzde yüzde 12,50 oranında seyretti.

Bu değişimlerin yansıması ülkedeki bankalarda münferit olarak da büyük ölçüde hissedildi. Hem yerel bankalar hem de ülkedeki Türkiye bankaları, yıllık kredi faiz oranlarını KKTC Merkez Bankası’ndaki bu faiz indirimleriyle aşağıya çekti.

Kredi faizlerinde bir yılda dört kez düşüş

Kredi faiz oranlarında son bir yılda dört kez indirim yaşandı. KKTC Merkez Bankası resmi verilerine yansıyan rakamlarda; 2018 yılının Haziran ayında yüzde 17,50 olan Ticari kredi faiz oranı, Eylül ayında yıllık 23,75’e yükseldi. 2018’in son aylarında görülen tek seferlik bu faiz oranı yükselişi son iki yılın en tepe noktası olarak kaldı.

Geçtiğimiz yıl ise dört kez faiz oranlarında değişim oldu. 2019 yılının Temmuz ayında yapılan değişiklikle 29 Temmuz’da faizler 23,75’ten 19,50’ye çekildi.

Temmuz ayının ardından ikinci değişim Eylül ayında yaşandı. 19,50 olan kredi faiz oranları 16,50’ye çekildi.

Üçüncü değişim ile de 28 Ekim’de bu rakam yüzde 15’e düştü.

2019 yılının son değişimi ise 16 Aralık’ta yapıldı. Burada yıllık yüzde 15 olan kredi faiz oranı yüzde 13’e çekildi.

İçinde bulunduğumuz yıl itibariyle de yeni yılın ilk faiz indirimi 12,50’ye düştü.

Merkez Bankası indirimi ülkedeki diğer bankalara da yansıdı…

KKTC Merkez Bankası’ndaki faiz indirimleriyle Hem yerel bankalar hem de ülkedeki Türkiye bankaları, yıllık kredi faiz oranlarını aşağıya çekti.

2019 Ağustosundan 2020 Ocağına dek geçen altı aylık süreçte ülkedeki bankaların da kredi faiz oranlarında büyük değişiklik yaşandı. Bankadan bankaya değişen bu rakamlar yıllık yüzde 28’lere ulaşırken, yüzde 11, 12’lere düştü.

TEB Bank’ın kredi faiz oranındaki son altı aylık rakamlara bakıldığı zaman yüzde 10’u aşan faiz indirimi gözlemlendi. Bankadaki ihtiyaç kredisi yıllık yüzde 25,2’den yüzde 15’e geriledi.

Koop Bank’ta da önemli ölçüde faiz indirimi yaşandı. İhtiyaç kredisi yıllık yüzde 23,50’den yüzde 14,50’ye indi.

ALBANK ve İş Bankası’nda da bu oranlar çok fazla düştü. İş Bankası yıllık yüzde 19 olan kredi faiz oranını 11,88’e düşürürken taşıt kredisini yüzde 23’lerden 12’ye çekti.

Mevduat faizleri 8 ile 10,50 arası değişiyor…

Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranları ise bankadan bankaya değişirken, bu rakam yıllık yüzde 8 ile 10,50 arasında seyretti.

Türkiye Ekonomi bankası TL mevduat faiz oranı yüzde 8 ile 10,25, KOOP Bank yüzde 8 ile yüzde 10 arası, ALBANK yüzde 9,50 ile yüzde 10,50, İş Bankası ise yüzde 9.

Kredi faizleri ile yakın ilişki içinde olan mevduat faizleri ise bir yıllık sürede benzer oranda düştü. 2018 yılında yıllık kredi faiz oranlarının yüzde 23,75’lere çıktığı dönemde günümüzde 8 ile 10,50 arasında değişen banka mevduatları o dönemde yüzde 15 ila 17 arasında seyretmişti.

Bankalarda ‘faiz indirimi’ gündemi

Kredi faizlerindeki indirimi değerlendiren bazı bankalar, Başbakan Ersin Tatar’ın önceki gün Meclis’te sorduğu, “Faizler çıkınca derhal çıkarken, indiğinde neden inmiyor?” sorusuna atıfta bulundu…



Bankalar Birliği Genel Sekreteri Halil Okur: “Faizlerin hepsi düştü diyemeyiz, ancak bir düşüş vardır ve devam edecektir.”

Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ: “Merkez Bankası’yla paralel ilerliyoruz.’

Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman: “3 Şubat’ta dördüncü indirimi hedefliyoruz”

Capital Bank Genel Müdür Yardımcısı Ercan Ayfer: “Düşüş yapmamak, bankaların lehine olan bir şey değildir”

Dila ŞİMŞEK

Başbakan Ersin Tatar, “Faizler çıkınca derhal çıkarken, indiğinde neden inmiyor?” diye sordu, YENİDÜZEN’e konuşan Genel Müdürler, faizlerin art arda düştüğüne işaret etti, daha fazla düşüş için bir süreç gerektirdiğini söyledi.

Tatar, önceki gün Meclis’te yaptığı konuşmada bankalara atıfta bulunarak “Merkez Bankası faizlerde düşüş yaptı, neden indirim yok?” diye sormuştu.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, Merkez Bankası’yla paralel ilerlediklerini belirterek, geçen hafta faizlerde düşüş olduğunu söyledi.

Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman da, son 6 ay içinde 3 defa düşüş yapıldığını belirterek, 3 Şubat’ta yeni bir indirimin daha yapılacağını ifade etti.

Capital Bank Genel Müdür Yardımcısı Ercan Ayfer de, piyasada genel bir faiz indirimi yaşanırken, bir bankanın indirim yapmamasının ‘lehine’ olmadığını dile getirerek, rekabete değindi. Bu nedenle diğer bankalardan daha yüksek faiz oranlarının olmasının, bankaya kar sağlamadığını anlattı.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ:

“Merkez Bankası’yla aynı orantıdayız”

Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, TC Merkez Bankası ve KKTC Merkez Bankası’nı yakinen takip ettiklerini belirterek, faiz politikalarının incelendiğini söyledi. Geçen hafta, faiz oranlarında 0.75 oranında düşüş yaşandığına değinen Erçağ, aynı şekilde Vakıflar’da da düşüş yapıldığını ifade etti.

“Genel olarak bankaların faiz oranlarını takip ederek indirim yaptığını düşünüyorum. Şu anda kredi faiz oranımız %12.5’dur. Merkez Bankası’yla orantılı gidiyoruz. Faiz oranlarındaki indirimin, ekonomiye olumlu yansıdığını görüyoruz ve insanların düşük oranlarla borçlanabilmesini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Başbakan büyük ihtimalle birkaç bankadan bahsediyordur ve genel bir yorum değildir” dedi.

Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman:

“3 Şubat’ta 4. indirimi hedefliyoruz”

Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman, 3 Şubat’ta yılın ilk faiz indiriminin yapılacağını belirterek, bunun son altı ay içinde dördüncü faiz indirimi olduğunu belirtti. Neredeyse tüm bankaların faiz oranlarının düştüğünü işaret eden Ataman, Merkez Bankası faiz indirimleri sonucu ile ekonomideki olumlu havayı müşterilerine yansıttıklarını anlattı.

Ataman, “Bu olumlu havayı müşterilerimize yansıtıyoruz. Merkez Banaksı ve ekonomiyi takip ederek bunu yapıyoruz. Bu 6 ay içinde yaptığımız dördüncü faiz indirimidir.

Faizleri düşürmeyen var mı bilemiyorum, ancak biz ekonomideki gidişata göre hareket ediyoruz… Dördüncü indirimimizi yapmayı planlıyoruz. Faiz oranımız, %23.5’lardan %12.5’a kadar düştü. Faiz aralığımızı %16.75 ile %12.5 olarak tutmaya çalışıyoruz, faiz oranı müşterinin alacağı krediye ve vaade göre değişiyor. Belki düşüş yapmayan birkaç banka vardır ancak bu geneli kapsamıyor…” şeklinde konuştu.

Capital Bank Genel Müdür Yardımcısı Ercan Ayfer:

“Düşüş yapmamak, bankaların lehine olan bir şey değildir”

Capital Bank Genel Müdür Yardımcısı Ercan Ayfer, Türkiye’deki Merkez Bankası’ndaki uygulamaların burada da takip edildiğini ifade etti. Türk Lirası kullandığımız için, Türkiye’deki gelişmelerin KKTC Merkez Bankası’nı da etkilediğini ve bu nedenle uygulamaları hiçbir bankanın göz ardı edemeyeceğini söyledi. “Bankalar, rekabet halinde olduğu için faiz oranlarında indirim yaşandığında indirim yapmak zorundadır. Çünkü bir müşteri, daha düşük faizli bir banka varken, bile bile daha pahalısına gitmez. Sanılanın aksine, bu bankalara hiçbir şey kazandırmaz. Bu nedenle birçok banka, Merkez Bankası’nın her hareketini izleyerek hemen uygulamaya geçiyor. Bizler de bunu yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Bankalar Birliği Genel Sekreteri Halil Okur:

“Cuma günü düşüş yaşanmışken, bankaların hemen bu uygulamaya geçmesi olağandışıdır”

Bankalar Birliği Genel Sekreteri Halil Okur, KKTC ile TC arasında, ekonomik anlamda çok büyük fark olduğunu, orada enflasyonun düşük olduğundan indirimlerin daha kolay yapıldığını söyledi. Okur, bankaların, enflasyon çok yükseldiği kriz dönemlerinde bir süre direnerek, hemen yükselişe geçmediğine değinerek, “Faizlerin hepsi düştü diyemeyiz, ancak bir düşüş vardır ve devam edecektir. Ancak daha Cuma günü düşüş yaşanmışken, bankaların hemen bu uygulamaya geçmesi olağandışıdır” dedi.





Koopbank’tan kredi faiz oranı indirimi

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank), 3 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Türk Lirası cinsinden kredi faiz oranlarını dördüncü kez düşürdü.

Koopbank'tan faiz oranlarının düşürülmesiyle ilgili yapılan açıklamaya göre, Banka, KKTC Merkez Bankası'nın Türk Lirası reeskont ıskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından maliyetlerinde yaşanan düşüşü müşterilerine yansıtacak.

Bu kapsamda Banka, 3 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kredi amacına ve müşteri grubuna bağlı olarak yıllık % 13.00 - % 19.50 bandında değişen Türk Lirası cinsinden kredi faiz oranlarını; yine kredi amacına ve müşteri grubuna bağlı olarak % 12.50 - % 16.75 bandına indirdi.

"Olumlu havayı mevcut kredi müşterilerimize anında yansıtıyoruz"

Halen Türk Lirası cinsinden kredisi olan mevcut müşterilerin hesapları da 3 Şubat tarihinden itibaren faiz oranı indiriminden aynı şekilde yararlanacak. Koopbank'tan yapılan açıklamada faiz indirimin yeni verilecek Türk Lirası cinsinden krediler yanında mevcut Türk Lirası cinsinden kredi müşterileri için de geçerli olduğu belirtilirken, son dönemde faiz oranlarda yaşanan olumlu gelişmeleri hızlı bir şekilde kredi faiz oranlarını güncelleyerek bankanın tüm müşterilerinin bu olumlu havadan anında faydalanmalarının da sağlandığı ifade edildi

Yeni yatırım, işletme ve konut kredileri

Koopbank Türk Lirası cinsinden kredi faiz oranlarını düşürmenin yanında işlerini geliştirmek isteyen veya yeni yatırım yapmak isteyen kuruluşlara ve iş insanlarına yönelik düşük faizli yabancı para cinsinden işletme ve yatırım kredi paketini de açıkladı. Yeni yatırım ve işletme kredisi paketinde Euro ve Sterlin cinsinden taksitli kredilere uygulanacak faiz oranı yıllık %5’ten başlayacak. Konut alımına yönelik düşük faizli yabancı para kredilerin de sağlanacağı yeni dönemde, Sterlin ve Euro cinsinden aylık %0.38’den(yıllık %4.5) başlayan kredi faiz oranları uygulanacak.

Koopbank misyonu gereği ekonominin ve halkın yanındaki güç olmaya devam edeceğini de açıkladı.

KKTC Merkez Bankası geçtiğimiz Cuma faizleri düşürmüştü…

KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu 17 Ocak 2020 tarihinde, Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası ile yabancı para mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranları ile Türk Lirası reeskont ıskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarını yeniden belirlenmişti. Vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 7,25’den yüzde 6,75’e, yabancı parada ise ABD Doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,75’den yüzde 0,50’ye indirilmişti. Euro ve İngiliz Sterlini mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranlarında ise bir değişikliğe gidilmemişti. Türk Lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 13,00’den yüzde 12,50’ye, Türk Lirası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık yüzde 10,00’dan yüzde 9,50’ye, küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9,00’dan yüzde 8,50’ye ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yüzde 10,50’den yüzde 10,00’a indirilmişti. KKTC Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, belirlenen yeni oranların, 20 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmişti.