‘Köy ortasında saatli bomba’!

Beyarmudu’nda (Pergama) bir petrol istasyonun, artan talebi karşılamak adına boş araziye sıraladığı akaryakıt yüklü tankerler, bölge halkını ‘huzursuz’ etti.

Adeta ‘saatli birer bomba’ gibi tutulan tankerlerin ana yola yakın beklemesi, olası bir faciaya da çanak tutuyor.

Beyarmudu’nda faaliyet gösteren petrol istasyonu yetkililerine de, Belediye Başkanı İlker Edip’e de konuyla ilgili endişelerini ilettiklerini ifade eden bölge sakinlerinden Güzide Özkadılar, ne yazık ki olumlu yanıt alamadıklarını belirtti.

Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle Kıbrıs’ın güneyinden çok sayıda kişinin akaryakıt almak için kuzeyi tercih etmesi, özellikle geçiş noktalarının yakınındaki istasyonlarda da yoğunluğa neden oluyor. Beyarmudu’nda da hem geçişler, hem de akaryakıt kuyruğu nedeniyle yoğunluk yaşanan bir cadde üzerindeki petrol istasyonun dizdiği yakıt yüklü tankerler korkutuyor.

Olası bir trafik kazasında dahi tehlike arz edebilecek tankerlerin kaldırılması için ise hem istasyon sahipleri, hem de Belediye yönetiminin duyarsız kaldığı iddia ediliyor.

Görüş almak için aradığımız Belediye Başkanı İlker Edip’e ise ulaşılamadı.