Korolar Festivali 9-14 Temmuz’da yapılacak



3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Korolar Festivali, 9-14 Temmuz tarihlerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) organizasyonu ile gerçekleştirilecek.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 1 Ocak’tan itibaren festival web sitesi http://choirsfestival.emu.edu.tr adresinden online olarak başlayan başvurular devam ediyor.

Festivale başvurmak isteyen korolar, siteden başvuru formunu doldurup festivale katılabilecek.

İki yılda bir geleneksel olarak gerçekleştirilen Korolar Festivali’ne; çocuk, gençlik, yetişkin koroları başvurabilecek.

Bu yılki festivale Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koroları yanında, Türkiye ve Avrupa’dan çok sayıda çoksesli koroların katılması bekleniyor.

Festival Direktörü Koro Şefi Erkan Dağlı; festivalin bu yıl da büyük bir coşku ile gerçekleştirileceğini belirterek, festivalde her akşam koro konserleri yanında, çeşitli konserlerin de verileceğini, atölye ve eğitimlerin yer alacağını belirtti.

Dağlı, her konser gecesinin Kıbrıs ve Türkiye'den alanında uzman bir müzik insanının anısına düzenleneceğini ifade etti.

Şef Erkan Dağlı; bu yıl Kamran Aziz, Cemaliye Kıyıcı, Saip Egüz, Muzaffer Arkan ve Gülsen Çobanoğlu Hoca’nın anılarına konserlerin gerçekleştirileceğini belirterek, ayrıca bu yıl bir Kıbrıs’tan bir de Türkiye’den besteciye “Doğu Akdeniz Üniversitesi Koro Müziğine Hizmet Ödülü” verileceğini de kaydetti.