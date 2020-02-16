Korkutan kaza: 5 genç yaralandı

Lefkoşa-Girne anayolunda bu sabah meydana gelen kazada 5 genç yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 00.45 civarında Lefkoşa-Girne anayolu 14-15 kilometreleri arasında meydana geldi.

Lefkoşa istikametine doğru alkol tesirinde seyreden (55 mlgr) Hakan Hatay (E-19) yönetimindeki ZLP 538 plakalı Hyundai marka salon araç sürücüsünün sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkıp yol kenarında bulunan Karayolları dairesine ait çelik bariyerlere çarptı.

Kazanın ardından yoluna devam eden ZLP 538 plakalı araç, toprak alan içerisinde sol yan kısmı üzerine durdu. Kaza sonucu hafif yaralanan araç sürücüsü Hakan Hatay, araçta yolcu olarak bulunan Veysel Deniz (E-16), Ahmet Dilekçi (E-17), İrfan Söker (E-17) ve Ömer Bilgiç (E-20) Girne Dr.Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi atına alındı.