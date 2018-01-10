Korkutan kaza, 3 yaralı

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, dün saat 22:45 sıralarında, NP 062 plakalı pick-up aracı ile batı istikametine doğru seyreden kimliği meçhul şahıs, Tofaş ışıklarına geldiği zaman o esnada karşı istikametten gelip sağa Şht Ahmet Ruso Caddesine dönüşe geçen Aykan Çınar (E-25) yönetimindeki GM 019 plakalı salon araç ile çarpışması ile meydana geldi. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan GM 019 plakalı araç sürücüsü Aykan Çınar ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Salih Beyaz (E-25) ve Olcay Alev (K-23) kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerine müteakip müşahede altına alındı. NP 062 plakalı araç sürücüsü olay yerinden ayrılmış olduğundan henüz isim tespiti yapılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Fotoğraflar: Levent ÖZDAĞ