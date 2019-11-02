Korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Trafikte 2 ölümle yeni güne uyandık, kasım ayının daha ilk günlerinde yollar yine kana bulandı. Trafikte ölüm haberi bu kez saat 01:00 sıralarında Lefkoşa - Güzelyurt yolundan geldi. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafa Ürcan ağır yaralandı. Polis, saat 03:37 itibarıyla ölenlerin kimliklerini açıklamadı. Feci kazada araç içerisine sıkışan ve can veren sürücüler uzun süre çıkartılamadı