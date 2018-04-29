Koop’tan LAÜ’ye fark: 81-44

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi Play-off yarı final mücadelesi 4’üncü maçında Koopspor konuk ettiği Lefke Avrupa Üniversitesi’ni 81-44 gibi farklı bir skorla mağlup ederek seriyi 2-2 yaptı. 37 sayı farkla galip gelen Koop’ta 25 sayı kaydeden Kercem İnancı karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Yarı final mücadelesinde 5’inci ve son karşılaşmada galip gelecek olan ekip finalde YDÜ’nün rakibi olacak.

SALON: Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Çetin Yardım, Burak Pehlivan

KOOP: Kercem İnancı (25), Kemal Taşçı (3), Kaspars Kambala (16), Tayfun Kuyan (5), Kaan Sütçü, Vedat Kayapınar, Andım Eryılmazlar (2), Tyrell Means (21), Derek Williams (9), İrfan Tunçalp, Vedat Kaner, Ener Bulan

LAÜ: Doğukan Nişancı, Vehit Sadan, Kemal Sanıvar (3), Doğukan Demirman (5), Hasan Kasap (6), Hasan İçer (2), Aytaç Çavuş, Nazım Ced, Ben Lawson (6), Onat Serin (6), Berk Argın (3), Nemanja (13)

PERİYOTLAR: 23-5, 40-18, 63-35, 81-44