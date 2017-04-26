KOOP’TAN DEV ADIM

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Basketbol Erkekler Ligi Final Serisi’nde üçüncü maç oynandı. Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında oynanan serinin üçüncü maçını Koopspor 74-72 kazanarak durumu 2-1 yaptı ve şampiyonluk için dev bir adım attı. Koopspor 28 Nisan Cuma akşamı oynanacak karşılaşmayı kazanması halinde 2016-2017 sezonu şampiyonu olacak ve unvanını koruyacak.

Cliff farkı

Koopspor’da Cliff Colimon 37 sayı, 9 ribauntluk performansıyla ön plana çıkan isim olurken, Tremayne Johnson da 10 sayı, 10 ribauntluk oyunuyla double-double yaptı. YDÜ takımında ise Mandic ve Derek Williams 15’er sayıyla oynarken, Kambala ve İhsan da 12’şer sayıyla maçı noktaladı.

Maç boyunca heyecan

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maç büyük bir çekişme içerisinde geçerken ilk periyodu YDÜ 21-16 önde kapattı. Bu periyotta özellikle her iki takımın bulduğu karşılıklı 3 sayılık basketler maçta öne çıktı. İkinci periyotta toparlanan Koopspor takımı Tayfun Kuyan’ın son saniyede attığı basketle periyodun 40-40 eşitlikle tamamlanmasını sağladı. Üçüncü periyotta vites yükselten Koopspor’da Cliff’in etkili oyunu maçta ipleri Koop’un eline geçirdi. Bu periyot 56-54 Koop üstünlüğünde noktalandı. Son periyot ise nefesleri kesti. YDÜ’nün bir ara öne geçtiği periyotta yine sahneye Cliff Colimon çıktı ve attığı kritik sayılarla takımına hayat verdi. Son top şansını da değerlendiremeyen YDÜ takımı sahadan mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

İki ekip arasında oynanacak final serisi 4’üncü maçı 28 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Koopspor bu maçı kazanması halinde seride 3-1 öne geçecek ve şampiyon olacak. Maçı YDÜ kazanırsa seride durum 2-2 olacak ve şampiyonu son maç belirleyecek.