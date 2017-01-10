KOOPBANK’tan coşkulu kutlama

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) ve iştirakleri, Acapulco Otel’de geçtiğimiz cumartesi akşamı yeni yıl balosunda bir araya geldi. Yaklaşık 900 kişinin katıldığı gecede, 30 yılı aşkın süredir Koopbank’ta çalışan 51 personele plaket takdim edildi. Geceye Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Namık Yeşildağlı, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu, Genel Müdür Kemal Ataman, siyasiler, iş insanları, Koopbank ve iştirakleri çalışanları ile çok sayıda davetli katıldı.

SEKTÖRÜN LİDER KURULUŞU

Gecenin başında konuşma yapan Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman, 2016 yılının geçmiş yıllarda olduğu gibi Koopbank için başarılı bir yıl olarak geride kaldığını kaydetti. Ataman yaptığı konuşmada uzun yıllardır Koopbank’ın sürdürdüğü sektör liderliğini koruduğuna vurgu yaptı ve Koopbank’ın bankacılık sektörünün neredeyse dörte birine karşılık gelen yüzde 23 paya sahip olduğuna dikkat çekerek, mevduat hacmi olarak da en büyük banka olunduğuna işaret etti. Ataman, bankanın üç buçuk milyar lirayı geçen mevduat rakamlarına ulaşıldığını da sözlerine ekledi.

120 BİN KİŞİYİ AŞAN MÜŞTERİ PORTFÖYÜ

Genel Müdür Ataman, 120 bin kişiyi aşan bir müşteri portföyüne sahip olunduğunu ve öz sermayenin de artarak büyüdüğüne vurgu yaptığı konuşmasında, insan kaynakları bakımından da bankanın büyüme trendi gösterdiğini, bunun Kıbrıs Türk halkının bankaya ve çalışanlara güveninin bir göstergesi olduğunu söyledi. Kemal Ataman konuşmasında, çalışanlarına bankaya kattıkları tüm bu değerler için teşekkürlerini de sundu.

Ataman ayrıca şu ifadeleri kullandı;

“Kooperatif Merkez Bankası demek, ülkesinde kazandığını, ülkesindeki insanı ile paylaşan ve sonuçta onların mutluluğuna ortak olan sevincini yaşamak demektir. Kooperatif 2016 yılında toplumun her kesimine adeta dokunmuş, memurun çiftçinin, hayvancının yanı sıra esnafımızdan doktorumuza, müteahhitlerimizden üniversitelere, yeni yatırımcılara kadar her sektördeki ihtiyaçları karşılayan finansal bir kuruluş olmuştur. 2016 yılının 2’nci yarısında eğitim sektörüne büyük önem vererek katkı koyduk. Toplamda dört büyük üniversitemize yatırımları için destek verir hale geldik”. Ataman yeni şubelerin ve teknolojik anlamda yeni modern çalışmaların da çok yakın bir zamanda Koopbank bünyesinde yerini alacağını kaydetti ve bankanın iştiraklerle birlikte istikrarlı büyümesini sürdüreceğini söyledi.

“KISA SÜREDE ÇOK ZOR İŞLER BAŞARDIK”

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu ise yaptığı konuşmada hayatının en yoğun ama en güzel günlerini Koopbank’ta geçirdiğini kaydetti. Tosunoğlu, yıllardır bekleyen birçok çalışmanın, son 9 ayda gerçekleştirildiğini dile getirdi ve Genel Müdür Kemal Ataman, Genel Müdür Yardımcıları, sendika başkanı ve iştiraklerdeki yöneticilerin bu dönemde tek yürek olmayı başardığını, kısa sürede bu kadar zor işinin çözülmesinin sırrının Kooperatif bünyesindeki yöneticilerin desteği ve halkın Koopbank’a duyduğu güven olduğunu da sözlerine ekledi. Tosunoğlu, Koopbank’ın itibar ve büyüklüğünün bir temsiliyeti olacak olan yeni Genel Merkez binasının da yoğun şekilde inşaat çalışmalarının devam ettiğini, senenin ikinci yarısından önce bu binanın tamamlanacağını vurguladı.

ATAOĞLU: KOOPBANK ÜLKENİN EN ÖNEMLİ KURUMLARDAN BİRİSİ

Gecede konuşma yapan Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise yaptığı konuşmada Koopbank’ın ülke için en önemli kurumlardan birisi olduğunu kaydetti. Ataoğlu konuşmada KKTC turizmi için Koopbank’ın turizm kuruluşlarına yaptığı katkılara da dikkat çekti ve ilerleyen günlerde tam olarak yürürlüğe konulacak yeni projelerin de bu çerçevede Kıbrıs Türk halkına katma değer sunacağını vurguladı. Ataoğlu çok yakında devreye girmesi hedeflenen dev bir girişim hakkında da baloya katılan konuklara bilgi verdi.

51 ÇALIŞANA PLAKET VERİLDİ

Koopbank’ın yeni yıl balosunda 30 yılı aşkın süredir banka ve iştiraklerinde çalışan personele de plaket takdim edildi. Gecede Ebru Aydın ve orkestrası ile Grup Frekans sahne aldı. Son dönemde sosyal medyada fenomen haline gelen Mehmet Ekin Vaiz’in de yapılan çekilişte renk kattığı baloda Vaiz’in esprileri Koop çalışanlarına keyifli bir gece yaşattı.