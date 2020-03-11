Komite’de ‘anayasa değişikliği için referandum’ uzlaşısı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi ve Dışilişkiler Komitesi Anayasa Değişikliği konusunda son aşamaya geldi.

Komite, sunulan yasa önerisinin ‘Yargıç sayısının artırılmasına’ yönelik 143. Maddesinin referanduma götürülmesi yönünde uzlaşıya vardı.

Komite Üyesi Asım Akansoy uzlaşıyı sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

“Meclis, “Hukuk, Siyasi ve Dışilişkiler Komitesi” olarak, sunulan yasa önerisinin sadece 143. Maddesinin referanduma götürülmesi yönünde uzlaşıya vardık.

Madde 143, Yüksek Mahkemenin Oluşumu ve Görev bölümü ile ilgilidir. Yani Yargıç sayısının artırılması yönünde… Yasa Genel Kurula sevk edilecek.”