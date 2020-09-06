Kola ve çakmak çalmakla suçlanıyorlar

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir işletmenin camını kırarak, işletme içerisinden içecek ve çakmak çaldığı gerekçesiyle tutuklanan zanlılar H.T ve D.D., dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Sadi Sancak zanlıların, ‘Dükkân Açma’, ‘Sirkat ve Kasti Hasar’ suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlıların 3 Eylül ile 4 Eylül Güzelyurt’ta, hırsızlık yaptığını dile getirerek, kahvehanenin içerisinde bulunan buzluk içerisinden 2 adet kola ve 2 adet çakmağı sirkat ettiğini söyledi.

Sancak, zanlıların daha önce de aynı suçlardan sabıkalarının bulunduğunu belirterek, öte yandan zanlıların bölgede yaşanan başka hırsızlık olaylarıyla ilişkilerinin de araştırılacağını ifade etti. Polis Zanlıların birinin yaşının 15 diğerinin 19 olduğuna işaret eden Sancak, ailelerine haber verildiğini ama ailelerinin gelmediğini söyledi. Sancak, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Banu Soyer, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi maksadı ile zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.