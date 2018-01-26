"Koalisyon için adım atabileceğiz"
Hükümeti kurma görevini alan UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, son olarak Yeniden Doğuş Partisini ziyaret etti.
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Hükümeti kurma görevini alan UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün son olarak Yeniden Doğuş Partisini ziyaret etti.
Görüşme sonrası Özgürgün: "Bugün süratle bütün görüşmelerimizi tamamlayıp eğer ışık yoksa sayın cumhurbaşkanına görevi iade edeceğimi söylemiştim, bugün DP ve YDP ile yapmış olduğumuz görüşmeden sonra koalisyon için adım atabileceğimizi gördüm. Önümüzdeki hafta başında bir neticeye varabileceğimizi düşünüyorum.
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