Klasikte ‘Slalom’ heyecanı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) organize ettiği 2018 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda final yapıyor.

Bugün Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası’nın üçüncü ve son yarışıyla dernek, 2018 faaliyetlerini tamamlayacak.

Dernek yönetiminin yoğun çalışmaları neticesinde bambaşka bir atmosferde yapılacak Cyprus Wireless Slalom Yarışı, şenlik ve festival havasında geçecek. Yarış, Cemsa Karting Tesisleri’nde olacak.

Gecede, DJ Halil ve Capital Radio DJ’leri performans sergileyecek; yarış sunumunu Yaşar Köroğlu yapacak.

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) Başkanı Burçin Aliusta, 2018 klasik otomobil ralli sezonunun 11’inci ve son faaliyeti olan slalom için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Aliusta, 25 yaşını doldurmuş onlarca klasik aracın final yarışına katılacağını ifade ederek Royalton 2018 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’na dernek üyelerinin kayıtlarını yapmaları halinde 10 puan verecek olan yarışın 24 Kasım Cumartesi saat 14.00’te yarış işlemlerini kapsayan kayıtların açılmasıyla başlayacağını söyledi.

Slalom yarışında, “Genel Klasman”, “E-F-G Kategorileri”, “Kadınlar”, “Turing” ve “VW Beetle” kategorileri olacağını kaydeden Aliusta, bu kategorilerde ilk üçe girenlerin kupa almaya hak kazanacağını söyledi. Aliusta, katılım için herhangi bir üyelik şartı aranmayan heyecan dolu yarışa katılım ücretinin araba başına 50 TL olduğunu belirtti.