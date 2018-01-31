KKTC ile Enerji İş Birliği Anlaşması onaylandı

TBMM Dışişleri Komisyonu, Türkiye'nin KKTC’yle imzaladığı çeşitli alanlardaki iş birliği anlaşmalarını onaylayan kanun tasarılarını kabul etti.

Dışişleri Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır başkanlığında toplandı.

Komisyonda KKTC ile imzalanan enerji alanında iş birliğine ilişkin anlaşmaya dair brifing de verildi.

Komisyonun kabul ettiği tasarının “Türkiye ile KKTC Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Tasarı” olduğu belirtildi.