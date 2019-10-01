Kızılyürek, kuzeyde de ofis açacak

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Avrupa Parlamentosu (AP) üyesı Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs'ın kuzeyinde ofis açacak.

Kızılyürek’in ofisinden yapılan açıklamada, Kızılyürek’in seçim kampanyasında seçmenlerine verdiği sözü tutarak, Kıbrıs'ın güneyinde açtığı ofisin yanı sıra kuzeyde de da ofis açacağı belirtildi.

Açılışı 11 Ekim Cuma günü törenle yapılacağı açıklanan ofisin sorumlusu Niyazi Kızılyürek’in Kıbrıslı Türklere yönelik danışmanı olarak görev yapan Avrupa Birliği uzmanı Derya Beyatlı olacak.