Kızılyürek: AB yurttaşlığımızı kullanalım

Avrupa Parlamentosu adayı Niyazi Kızılyürek, “Aday oldum çünkü mesele artık barış için birlikte, ortak mücadele etmektir” dedi.

Kızılyürek, ortak mücadele alanını önemsediğini, ilk kez bir kampanyanın iki dilli yapıldığını, iki toplumun birlikte bir adayı seçme şansı olduğunu anlattı.

Kızılyürek, “Avrupa Parlamentosu’ndan 5 Kıbrıslı Rum ve bir ELAM üyesi mi görmek istersiniz, yoksa Niyazi Kızılyürek’i mi orada görmek istersiniz, tercih biraz da budur” dedi.

“Anastasiadis hayal kırıklığı”

Müzakere süreçlerinde sıkıntı olduğunu belirten Kızılyürek, özellikle Anastasiadis’in büyük bir hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

“Kıbrıslı Türklerle iktidarı paylaşmak istemeyen Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıs’ta ayrı bir Türk devleti isteyenler nedeniyle çatışma yaşadık” diyen Kızılyürek, Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen Anastasiadis’in bugün halen Kıbrıslı Türklerle iktidarı paylaşmak istemediğini söyledi.

Kıbrıslı Türkler’in Avrupa Birliği yurttaşlığı konumunu çok daha güçlü olarak kullanması gerektiğini anlatan Niyazi Kızılyürek, “Hele böylesi izole bir ortamda bu çok daha önemlidir” diye konuştu.

Kızılyürek basınla buluştu

AKEL Avrupa Parlamentosu adayı Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Türk medyasından bir grupla buluştu.

Kızılyürek şunları söyledi:

“55 yıl önce bugün göçmen oldum;

Kıbrıslı Türklerle iktidarı paylaşmak istemeyen Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıs’ta ayrı bir Türk devleti isteyenler yüzünden Kıbrıs Cumhuriyeti çok yaşamadı. Şimdi aynı sebeplerle müzakereler de sıkıntılıdır. O nedenle, ülkemizde milliyetçiliğin açtığı yaraları sararak ortak bir yurt kurmak, Avrupa Birliği’nin gerçek değerleri için çalışmak için birlikte mücadele etmemiz gerekiyor.”

Avrupa’da yetişmiş ve bu değerlerle büyümüş biri olarak, Avrupa Birliği’nin büyük bir barış projesi olduğunu anımsatan Kızılyürek, “Ancak, yükselen milliyetçilik, ırkçılık, islamafobi Avrupa’da yaygınlaşıyor ve buna karşı da mücadele etmek istiyorum” dedi.

Kıbrıs sorununu çözmenin bir “hak restorasyonu” olduğunun da altını çizen Niyazi Kızılyürek, her iki toplumun da “hak ihlalleri” yaşadığın ve çözümsüzlüğün mağduru olduğunu anımsattı.

105 bin 415 Kıbrıslı Türk seçmen

Niyazi Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 105 bin 415 Kıbrıslı Türk seçmeninin oy verebileceği bilgisini verdi.

Kızılyürek, 79 bin 679 Kıbrıslı Türk seçmenin hiçbir sorun yaşamadan, kendisine en yakın geçiş noktasında oy verebileceğini, 16 bin 966 seçmenin de adres değişikliği ile oy kullanabileceğini anlattı.

“Kıbrıslı Türkler kendi adaylarını...”

“Kıbrıslı Türkler kendi adaylarını ayrı seçerler” iddiasına da değinen Kızılyürek; “Avrupa Birliği seçimleri etnik temelde değil AB yurttaşlık temelinde yapılan seçimlerdir” dedi.