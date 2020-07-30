Kızılay Derneği'nden 32 çocuğa bayram kıyafeti
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Lefkoşa Şubesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisinde tedavi gören 32 çocuğa bayram kıyafetleri hediye etti.
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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Lefkoşa Şubesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisinde tedavi gören 32 çocuğa bayram kıyafetleri hediye etti.
Dernek açıklamasında, “Kurban Bayramı dolayısıyla onların bu süreçlerinde gülümsemelerine katkıda bulunmak istedik” denildi.
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