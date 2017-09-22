Kitap suç delili sayıldı!

Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri aldıkları ihbar üzerine bir apartman dairesine düzenledikleri operasyonda Bakanlar Kurulu tarafından terör örgütü olarak ilan edilen PKK’ya ait 2 adet kitap ele geçirdi. Yürütülen soruşturmada konu kitapları arkadaşlarının evine götürdüğü tespit edilen F.A ise tutuklandı. “Yasa dışı cemiyete üye olmak” ve “Yasa dışı cemiyete ait propaganda nitelikli yayın bulundurmak” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı F.A tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Kitapları arkadaşlarının evine götürdü...

Meselenin tahkikat memuru İbrahim Bulut, 20 Eylül tarihinde alınan bir bilgide Mağusa’da bulunan bir apartman dairesinde yapılan aramada Bakanlar Kurulu tarafından terör örgütü olarak ilan edilen PKK’ya ait kitaplar olduğunun öğrenildiğini söyledi. Alınan bilgi üzerine konu apartman dairesine operasyon düzenlendiğini belirten Bulut, konu evde 1 adet “Yurtsever Devrimci Gençlik Manifestosu” isimli ve “Tarihin Seyrini Değiştiren Gün 4 Nisan” isimli kitaplar bulunarak emare alındığını ve bu kitapların yasa dışı cemiyet örgütü PKK’ya ait olduklarının tespit edildiğini açıkladı. Bulut, ayni gün konu apartmanın sahibinden yapılan araştırmada konu evde A.S ile E.G isimli kişilerin kaldığının öğrenildiğini söyleyerek, E.G’nin yurt dışında A.S’un ise Mağusa’da olduğunun tespit edildiğini ve A.S’nin Mağusa Polis Müdürlüğü’ne getirilerek sorgulandığını belirtti. A.S yapılan araştırmada konu kitapları kişisel eşyaları ile birlikte 2017 yılı Ağustos ayı içerisinde arkadaşları olan zanlı F.A ile K.K isimli kişilerin bıraktığının öğrenildiğini belirten Bulut, ayni gün kişisel eşyalarını konu evden almaya gelen zanlı F.A tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Kitapların arkadaşına ait olduğunu beyan etti...

Polis Memuru İbrahim Bulut, zanlı F.A kitaplarla ilgili olarak izahat istendiğinde kişisel eşyaların kendisine ait olduğunu ancak kitapların bulunduğu çantanın arkadaşı K.K ait olduğunu beyan ettiğini söyledi. Zanlının evinde yapılan aramada ise dizüstü bilgisayar ile cep telefonu bulunduğunu belirten Bulut, incelenmek üzere emare alındığını ifade etti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığının bulunmadığını belirten Bulut, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı F.A kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.