“Kısa süreli çalışmayla, daha iyi plana itirazımız olmaz”

15 Temmuz’da emirnamenin bitmesiyle birlikte harekete geçmeye hazırlandıklarını anlatan Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, bu planlara ilişkin öngörülerini paylaştı.

"Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı" için 15 Temmuz’da dolacak olan 6 aylık uzatma süresinin ardından olası senaryoları YENİDÜZEN ile paylaşan Refikoğlu, en kötüsünün Fasıl 96 Yasasına dönmek olduğunu belirtti.

Süreç içinde yaşananları anımsatan Refikoğlu;

“İlk olarak, İmar Planı’nı Ocak ayında uzattıkları gibi 27-AB maddesi ile uzatırlarsa, ki bu da yeni projelere 6 ay daha hak kazandırmak isteyecekler, buna ara emri alacağız. Daha önceden de 2 kez bu konuyla ilgili ara emri almıştık.

İkincisi de ‘hak kazanılan’ emirnameyi koymadan, kısa süreli çalışma ile planı daha iyi noktaya götürecek bir çalışma olacaksa itirazımız olmayacak.

Üçüncü yapılabilecek ise Aralık ayında bitmiş imar planının yayımlanmasıdır. Burada da küçük bir ayrıntı var. İmar planı tüm paydaşlarla bitirilmişti anacak bizim çalışmamızdan ve belediyelere gönderildikten sonra plan üzerinde bazı değişiklik yapılmıştı. Eğer bunu yürürlüğe koyarlarsa yine dava edeceğiz. Ancak bizlerin yaptığı çalışma yayımlanırsa buna itirazımız olmayacaktır. Son dakika yapılan bazı değişiklikler haksız çıkarlardı.

Doğru olan çalışmaya itirazımız yoktur. Ama karşı tarafın çıkarları ve rant çevrelerini mutlu etmek için sürekli değişiklik söz konusudur. Bizim tek derdimiz doğru planın devreye girmesidir. Yasal şekliyle, belediyelere gönderildiği şekliyle bu imar planının yayımlanması taraftarıdır.” dedi.

“Hiç aklımın ucundan bile geçirmediğim kısım…”

En kötü öngörünün ise ‘Fasıl 96’ olduğunu dile getiren Refikoğlu, “Hiç aklımın ucundan bile geçirmediğim kısmı ise; Emirnamenin süresi 15 Temmuz’da dolduktan sonra yerini İmar Planı almaz ya da emirname uzatılmazsa; bir kısım hukukçu Fasıl 96’ya dönülür derken, diğerleri de emirnameyi kaldıramazsınız deniliyor. Emirname devam mı edecek yoksa Fasıl 96’ya mı dönülür bunu süreç belirleyecek. Bu yönde de hukuki bir işlemimiz olacak.” şeklinde konuştu.

“İsteyenin istediği yere istediği şeyi yapabilecek”

Refikoğlu, Fasıl 96 yasasını ise şöyle yorumladı:

“Fasıl 96’ya geri dönülmesi durumunda plansız bir şekilde, plan çalışmaları hiç başlamamış gibi, isteyenin istediği yere istediği şeyi yapabileceği bir hal alacak. Okul, yeşil alan vermeden, kanalizasyon aramadan, 2 katlı kavuzlu villanın yanında 30 katlı apartman yer alabilecek. Bu iş kaosa sürüklendiğinde bu bölgenin sonu da tartışmasız Girne olacaktır.”