‘Kiracılardan aldı, tasarrufuna geçirdi’ iddiası
Çatalköy’de North Shore isimli emlak şirketinde, emlak danışmanı olarak çalışan 33 yaşındaki N.A, müstahdem tarafından sirkat sucundan tutuklandı.
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Devrim DEMİR
Çatalköy’de North Shore isimli emlak şirketinde, emlak danışmanı olarak çalışan 33 yaşındaki N.A, müstahdem tarafından sirkat sucundan tutuklandı.
Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ömer Yavuz, ilk tespitlere göre zanlının son 3 yılda kiracılardan aldığı 7 bin 300 Sterlin parayı tasarrufuna geçirdiğini kaydetti.
Olayın 18 Aralık tarihinde polise bildirildiğini ifade eden Yavuz, zanlının ilk aşamada 1 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
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